Lewis Hamilton sorride dopo la prima giornata di libere a Budapest, in cui ha fatto segnare il miglior tempo: "Nel complesso è stata una giornata positiva: le condizioni erano piuttosto impegnative. La vettura si è comportata meglio nella seconda sessione e tra un turno e l'altro abbiamo fatto dei buoni progressi. Lavoriamo sul bilanciamento". Il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW

"Giornata positiva, lavoriamo sul bilanciamento"

"Nel complesso è stata una giornata positiva: le condizioni erano piuttosto impegnative, con il vento che ha reso le cose un po' più complicate e una pista piuttosto sconnessa in alcuni tratti. La vettura si è comportata meglio nella seconda sessione e tra un turno e l'altro abbiamo fatto dei buoni progressi, anche se ci sono ancora alcuni aspetti sui quali dobbiamo migliorare. Questa sera analizzeremo tutti i dati, continueremo a lavorare sul bilanciamento della vettura e speriamo di trovare ancora un po' di prestazione in vista di domani".