Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Hamilton dopo le libere del GP Ungheria: "Giornata positiva, vettura è migliorata"

ferrari

Lewis Hamilton sorride dopo la prima giornata di libere a Budapest, in cui ha fatto segnare il miglior tempo: "Nel complesso è stata una giornata positiva: le condizioni erano piuttosto impegnative.  La vettura si è comportata meglio nella seconda sessione e tra un turno e l'altro abbiamo fatto dei buoni progressi. Lavoriamo sul bilanciamento". Il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP UNGHERIA, HIGHLIGHTS LIBERE

Lewis Hamilton ha chiuso la prima giornata di libere a Budapest con il miglior crono di giornata, fatto segnare nella seconda sessione 1’18”729. 

"Giornata positiva, lavoriamo sul bilanciamento"

"Nel complesso è stata una giornata positiva: le condizioni erano piuttosto impegnative, con il vento che ha reso le cose un po' più complicate e una pista piuttosto sconnessa in alcuni tratti. La vettura si è comportata meglio nella seconda sessione e tra un turno e l'altro abbiamo fatto dei buoni progressi, anche se ci sono ancora alcuni aspetti sui quali dobbiamo migliorare. Questa sera analizzeremo tutti i dati, continueremo a lavorare sul bilanciamento della vettura e speriamo di trovare ancora un po' di prestazione in vista di domani". 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Ferrari può sognare: quel giro in più di Lewis...

Ivan Capelli

F2, Maini a sorpresa in pole. Minì scatta 9°

gp ungheria

In Formula 2 la pole position è sorprendentemente andata al pilota della ART Kush Maini, più...

GP Ungheria, libere LIVE alle 13.30 su Sky

guida tv

Undicesima tappa del Mondiale di Formula 1: si corre all'Hungaroring di Budapest. In pista anche...

GP Ungheria, libere LIVE alle 13.30 su Sky

guida tv

Undicesima tappa del Mondiale di Formula 1: si corre all'Hungaroring di Budapest. In pista anche...

Il podio di Franco Bragagna - 6^ puntata

VODCAST

Il vodcast settimanale di Sky Sport in cui Franco Bragagna approfondisce gli argomenti in trend,...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS