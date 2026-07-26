Lando Norris (McLaren) ha conquistato la pole a Budapest, in prima fila con lui c'è Charles Leclerc (Ferrari). Poi Piastri e Verstappen. Griglia di partenza stavolta dalle penalità di treposizioni inflitte a Hamilton (Ferrari) e Kimi Antonelli): il britannico scatta quinto, il ledader del campionato settimo. Qui lo schieramento completo. Il GP alle 15 live su Sky e in streaming su NOW



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