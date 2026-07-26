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F1, GP Ungheria: la griglia di partenza della gara di Budapest 2026

LO SCHIERAMENTO

Lando Norris (McLaren) ha conquistato la pole a Budapest, in prima fila con lui c'è Charles Leclerc (Ferrari). Poi Piastri e Verstappen. Griglia di partenza stavolta dalle penalità di treposizioni inflitte a Hamilton (Ferrari) e Kimi Antonelli): il britannico scatta quinto, il ledader del campionato settimo. Qui lo schieramento completo. Il GP alle 15 live su Sky e in streaming su NOW

IL PROGRAMMA DEL GP UNGHERIA IN DIRETTA SU SKY

Griglia di Partenza

#1

Lando Norris

Lando Norris

Tempo

1:17:207

#2

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Tempo

+0.238s

#3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

Tempo

+0.477s

#4

Max Verstappen

Max Verstappen

Tempo

+0.518s

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#5

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton

Tempo

+0.012s

#6

George Russell

George Russell

Tempo

+0.553s

#7

Andrea Kimi Antonelli

Andrea Kimi Antonelli

Tempo

+0.272s

#8

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Tempo

+0.649s

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#9

Arvid Lindblad

Arvid Lindblad

Tempo

+1.074s

#10

Nico Hulkenberg

Nico Hulkenberg

Tempo

+1.479s

#11

Liam Lawson

Liam Lawson

Tempo

+1.558s

#12

Pierre Gasly

Pierre Gasly

Tempo

+1.637s

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#13

Franco Colapinto

Franco Colapinto

Tempo

+1.820s

#14

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Tempo

+1.898s

#15

Esteban Ocon

Esteban Ocon

Tempo

+2.527s

#16

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Tempo

+2.601s

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#17

Oliver Bearman

Oliver Bearman

Tempo

+3.026s

#18

Carlos Sainz

Carlos Sainz

Tempo

+3.414s

#19

Alexander Albon

Alexander Albon

Tempo

+3.451s

#20

Lance Stroll

Lance Stroll

Tempo

+3.452s

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#21

Valtteri Bottas

Valtteri Bottas

Tempo

+3.679s

#22

Sergio Perez

Sergio Perez

Tempo

+4.115s

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