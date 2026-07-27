F1 2026, piloti e scuderie: le pagelle di metà stagione di Leo Turrini
Si fa presto a dire vacanza. Nel senso che la pausa estiva della amatissima F1 promette di essere giusto un pit stop. Utile per capire cosa ha funzionato e cosa no, in attesa della seconda, definitiva sessione di esami. Per ora, ecco le pagelle di metà stagione. Con i voti e,appunto, i compiti per le vacanze. Il Mondiale tornerà dal 21 al 23 agosto in Olanda: tutto live su Sky e NOW
A cura di Leo Turrini
- E per forza! Sei vittorie, una leadership saldissima in classifica, una continua testimonianza di maturità. Va bene, molto spesso la Mercedes somiglia ad un missile, ma vorrà pur dire qualcosa la supremazia schiacciante nei confronti del collega di lavoro, l’algido Russell. Compito per le vacanze: farsi ricordare ogni giorno da papà Marco quanti punti di distacco aveva Verstappen nei confronti di Norris una estate fa, ma poi il titolo andò a Lando solo all’ultimo GP. It’s not over until is over, caro Harry Potter.
- Ahi ahi ahi. Ti intervistano prima di Melbourne e tu escludi il tuo compagno di squadra dalla lista dei rivali per il Mondiale. Eri distratto? Non avevi capito il valore del tuo partner? In entrambi i casi, errore da matita blu. Compito per le vacanze: fare molti bagni. Dí umiltà.
- Sentite, mettete da parte la recentissima delusione ungherese. Ma se a fine inverno ci avessero detto che il vecchio zio baronetto sarebbe stato il meno lontano da Harry Potter nella classifica del mondiale, ci avremmo creduto? Probabilmente no. La verità è che Lewis, forse anche grazie al nuovo regolamento, e magari pure grazie a Kim Kardashian, ha ritrovato la voglia di essere un pilota. Compito per le vacanze: smetterla di collezionare penalità manco fossero Figurine dell’album Panini.
- La cosa buona è che a Silverstone ha riassaporato il gusto della vittoria. La cosa meno buona è che non di rado è parso prigioniero di una frustrazione che certo non lo aiuta. Compito per le vacanze: ricordarsi che siamo ancora in tanti a considerarlo un top driver.
- D’accordo, fin qui non ne ha ancora vinta una. Ma guida una Red Bull che sembra una trappola per topi, nonostante tutti i suoi sforzi. In assoluto, rimane il fuoriclasse straordinario che ha segnato l’ultima epoca della Formula 1. Compito per le vacanze: decidere in fretta cosa vuole fare da grande.
- Se stiamo all’epoca recente, è il compagno di squadra meno distante dal livello di super Max. Tenacissimo, sa anche interpretare alla perfezione le necessità imposte dalle gerarchie della scuderia bibitara. Compito per le vacanze: firmare subito il meritato rinnovo del contratto.
- All’inferno e ritorno. Non deve essere stato semplice scoprire sin dalla prima gara in Australia che era già un campione del mondo uscente. Però quando gli hanno dato una macchina decente, il suo talento è riapparso intatto. Bellissima la vittoria in Ungheria. Compito per le vacanze: pretendere da Toto Wolff che la Power unit Mercedes dipinta di papaya sia davvero assolutamente identica a quella garantita a Antonelli e Russell.
- Deve essere ancora sotto shock per il tracollo nella seconda metà del 2025, quando ha visto svanire un titolo che sembrava quasi vinto. Quasi mai convincente, non di rado anche sfortunato, ma troppo inferiore a Norris. Compito per le vacanze: ricordarsi chi era 12 mesi fa.
- Qui bisogna intendersi bene. Ma chi gliel’ha fatto fare, di continuare la sua eterna carriera con una carriola dipinta di verde? Eppure il vecchio Frenando, più vicino ai cinquant’anni che i 35, non demorde. Ammirevole, quasi commovente. Compito per le vacanze: chiedere ad Adrian Newey se quello che lavora adesso in Aston Martin non sia per caso un suo sosia.
- Tanto che te lo dico a fare? Primo caso di ricco ereditiero che non trova gioia nell’immenso patrimonio del paparino. Compito per le vacanze: domandare al genitore se proprio sia il caso di insistere a buttare quattrini con questa Aston Martin
- Onestamente, mica è colpa sua se la Cadillac sembra un camion prodotto in un garage della Mongolia. Ma non è che lui si stia sbattendo troppo. Compito per le vacanze: Cercare almeno di stare davanti a Perez
- In Messico lo consideravano lo 'Zorro della Formula 1'. Bene, è ufficiale: non è mai stato vero. Compito per le vacanze: evitare di trasformarsi nel sergente Garcia dei box.
- Fin qui ha collezionato meno della metà dei punti del collega di lavoro Gasly. E ho detto tutto, avrebbe sentenziato Totò. Compito per le vacanze: evitare di aggravare l’ulcera di Flavione Briatore.
- L’anima di un Alpine che l’anima proprio non ce l’ha. Compito delle vacanze: chiedere a Briatore come diavolo fanno, pur avendo il motore Mercedes, a stare dietro alla ex Minardi di Faenza.
- Va bene, la Haas è una roulotte misteriosamente iscritta al mondiale di Formula 1. Ma lui non trasmette proprio l’impressione di volersi ribellare a un destino già scritto. Compito per le vacanze: cercare una sistemazione per il 2027.
- L’orsetto di Scuola Ferrarista ha avuto qualche lampo, eppure il grigiore della scuderia lo sta lentamente svuotando. Compito per le vacanze: vedere se c’è un posto migliore per il futuro.
- Mette tristezza vederlo in questa condizione. Il vero rimprovero sta nell’aver scelto a suo tempo la Williams, credendo di poterla riportare in alto. Forse è stato un atto di presunzione. Compito per le vacanze: recuperare fiducia in se stesso.
- Vale lo stesso discorso fatto per Carlitos. La macchina non va e lui forse non ci crede più. Compito per le vacanze: controllare che la Power unit sia davvero Mercedes, perché a volte viene spontaneo dubitarne.
- Mettetevi nei suoi panni. Deve guidare un’Audi governata da Mattia Binotto, ottimo personaggio che da anni continua, come da imitazione storica di Crozza, a spiegare che ci sono ancora cose da capire. Ciò nonostante, il brasiliano 10 punti è riuscito a portarli a casa. Compito per le vacanze: chiarire a chi scomoda Senna che a lui basterebbe anche essere il nuovo Felipe Massa.
- Se non altro in Ungheria l’incredibile Hulk ha cancellato il malinconico zero dalla sua classifica. Compito per le vacanze: domandarsi, considerata l’età, se davvero valga la pena di provare a restare in Formula 1 con Binotto anche nel 2027.
- Guardate chi fare più di 40 punti con la macchina di Faenza e roba da applausi a scena aperta. Compito per le vacanze: indirizzare una pernacchia al dottor Marko, che lo fece fuori dalla Red Bull.
- È un debuttante assoluto, un Rookie. Nel rapporto uomo macchina, probabilmente è la più bella sorpresa della stagione. Andrà lontano. Compito per le vacanze: continuare a migliorarsi.