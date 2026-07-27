Si fa presto a dire vacanza. Nel senso che la pausa estiva della amatissima F1 promette di essere giusto un pit stop. Utile per capire cosa ha funzionato e cosa no, in attesa della seconda, definitiva sessione di esami. Per ora, ecco le pagelle di metà stagione. Con i voti e,appunto, i compiti per le vacanze. Il Mondiale tornerà dal 21 al 23 agosto in Olanda: tutto live su Sky e NOW

A cura di Leo Turrini

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