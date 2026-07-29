La vittoria di Norris in Ungheria ha confermato una cosa: questo Mondiale di giocherà a suon di sviluppi. La Mercedes è veloce ma fragile, la Ferrari ha un deficit ma lato monoposto ha già fatto scuola. E ora la McLaren è tornata in partita: il girone di ritorno non sarà per nulla scontato

Lando Norris in grande spolvero, anzi rispolvero in Ungheria, è stata un'altra conferma. Questo mondiale si giocherà a suon di sviluppi. Normale anche che sia così all'inizio di una nuova era regolamentare. Poi tra conoscenza, miglioramenti, ma anche spunti altrui, l'anno prossimo i valori torneranno a stabilizzarsi. La lotta tra Mercedes e Ferrari della prima parte di stagione è stata l'esempio di come i due team non solo siano partiti a livello di performance decisamente opposta, ma anche di come abbiano impostato il loro programma sviluppi in modo differente.

La V17 è stata di base forte fin da subito 10 pole e 8 vittorie, ma anche tanta fragilità. Aggiornata principalmente tra Canada e Spagna, vedrà ancora qualcosa di nuovo in Olanda dopo la pausa estiva, ma soprattutto a Singapore. A Maranello si è seguita la filosofia dei piccoli e numerosi passi. In attesa del secondo step Aduo motore che arriverà dopo le vacanze, la SF-26 ha ancora un deficit sulla concorrenza, ma lato monoposto e innovazioni ha già fatto scuola. In Ungheria l'esecuzione, soprattutto a causa della partenza, ha lasciato un po' a desiderare e si è perso un'occasione, ma anche l'Olanda dovrebbe trasformarsi in un terreno di caccia, dove tra l'altro ci sarà un altro step di sviluppo.

Se il Mondiale piloti sembra aver preso una direzione abbastanza precisa tra Mercedes e Ferrari, nei Costruttori ci sono 72 punti e una lotta aperta. Ma anche McLaren è tornata in partita, mentre Red Bull si aggrappa al solito Max. Il girone di ritorno non sarà per nulla scontato.