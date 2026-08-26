Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il commento

A Monza la Ferrari ha bisogno di un acuto

Carlo Vanzini

Carlo Vanzini
©Getty

Hamilton corregge il tiro dopo le polemiche di Zandvoort e prova a ricompattare la Ferrari in vista di Monza. La Rossa ha perso terreno nelle ultime gare, mentre Antonelli rimane solido e Norris si è rilanciato: l’Aduo 2 può cambiare il quadro, ma serve subito una risposta

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ