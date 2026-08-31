Una serata da non perdere per entrare nel vivo del GP d'Italia di F1. Mercoledì 2 settembre, alle 17.45, in diretta su Sky, i piloti Ferrari al Palazzo Reale di Milano per 'Drive to Monza by Peroni Nastro Azzurro 0,0%'. Un'occasione per vivere l'atmosfera per la vigilia del weekend più atteso dai tifosi italiani, tra passione, motori e colori Ferrari. L'evento in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e in live streaming su Skysport.it e il nostro canale You Tube