F1, Ferrari a Milano: l'evento Drive to Monza in live streaming il 2 settembreGUIDA TV
Una serata da non perdere per entrare nel vivo del GP d'Italia di F1. Mercoledì 2 settembre, alle 17.45, in diretta su Sky, i piloti Ferrari al Palazzo Reale di Milano per 'Drive to Monza by Peroni Nastro Azzurro 0,0%'. Un'occasione per vivere l'atmosfera per la vigilia del weekend più atteso dai tifosi italiani, tra passione, motori e colori Ferrari. L'evento in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e in live streaming su Skysport.it e il nostro canale You Tube
E' in arrivo il tanto atteso GP d'Italia: assolutamente da non perdere anche quest'anno il "Drive to Monza Peroni Nastro Azzurro 0,0%" in programma mercoledì 2 settembre, con i piloti Ferrari che saluteranno i tifosi nel cuore di Milano, a Palazzo Reale, a partire dalle 17.45. Evento che potrete seguire in diretta su Sky Sport F1, canale 207, in streaming sul sito Skysport.it e anche sul nostro canale You Tube.