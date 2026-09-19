F1, Kimi Antonelli: "Ho due sogni, il titolo e diventare uno dei più grandi di sempre"il leader
Kimi Antonelli ha parlato durante l'evento 'Sport in Fiera 2026', la festa dello sport sammarinese: "Il mio sogno è ovviamente quello di diventare campione del mondo. L'obiettivo è continuare a fare quello che ho fatto fino ad adesso, senza strafare". Su Monza: "È stata un'emozione unica. Credo sia stata la vittoria più emozionante finora". Il Mondiale torna a Baku dal 24 al 26 settembre: live su Sky e in streaming su NOW
Kimi Antonelli ha due sogni. E uno di questi è ormai diventato un chiaro obiettivo: "Credo che in parte lo sappiate. Quello di diventare campione del mondo e poi dopo diventare uno dei più grandi di tutti i tempi. Adesso cerco di raggiungere il primo, poi penso al prossimo", ha detto il leader del Mondiale di Formula 1 a 'Sport in Fiera 2026', la grande festa dello sport sammarinese, organizzata dal Comitato Olimpico Sammarinese del presidente Christian Forcellini. "L'obiettivo è continuare a fare quello che ho fatto fino ad adesso, senza strafare, cercare di fare il meglio ogni weekend, cercare di divertirmi il più possibile, perché alla fine è quello che ho sognato fin da quando ero bambino - ha spiegato Kimi -. Ovviamente ho dovuto lavorare sodo per raggiungerlo, però è importante anche che mi ricordi di divertirmi, quello fa la differenza e ti aiuta anche a prendere le cose con più leggerezza. Però l'importante è cercare di fare del mio meglio ogni volta che vado in macchina, poi si vedrà dove arriverò a fine anno".
Approfondimento
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"Monza la vittoria più emozionante finora"
La stagione di Kimi, per ora, è stata incredibile, con 8 vittorie, tra cui quella clamorosa di Monza, arrivata dopo aver rimontato dalla 19^ posizione: "È stata un'emozione unica, vivere quel momento lì con tutti i tifosi. Credo che il podio di Monza sia il più bello dell'anno per come è strutturato. Vedere così tanti tifosi e cantare l'inno è stato un momento indimenticabile. Poi c'è stato anche il contesto della gara, partendo praticamente ultimo e andare a vincere, per questo Monza credo sia stata la vittoria più emozionante fino adesso. Anche più emozionante della prima vittoria, ovviamente per una serie di motivi: Gran Premio di casa, il fatto che sono partito indietro, è stato un momento indimenticabile".
Da Sky Insider
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"Si può sognare sin da subito"
Quando si inizia a sognare? "Sin da piccoli. Io sin da quando ero piccolo ho sempre sognato di arrivare in Formula 1 e un giorno diventare campione, quindi io ho sempre sognato e lo faccio ancora adesso. Credo che quando hai un sogno è importante rincorrerlo e cercare di fare di tutto per farlo diventare realtà. Credo non ci sia età, sin da piccoli, sin da subito si può sognare".
Sulla pressione
"Come pressione le aspettative ovviamente con il passare dell'anno sono cresciute tantissimo, soprattutto le aspettative dopo la prima vittoria, dopo la seconda… La gente si aspettava moltissimo da me, il mio mindset è sempre quello di cercare di fare del mio meglio ogni volta che vado in pista, cercare di restare del presente, senza pensare ai risultati futuri o al passato. Stare focalizzato sul presente, sul fare meglio che posso fare sul momento. Poi la pressione puoi vederla in due modi: come una cosa negativa o come una cosa positiva. Io cerco di vederla più come una cosa positiva, come una possibilità di brillare sotto pressione. Mi piace stare sotto pressione. Vi dico questa: in qualifica a Monza quest'anno, quando in Q3 sapevo che non potevo giocarmi la pole, e quindi non c'era pressione, non c'era niente, è stata una situazione molto strana. Mentre per esempio a Madrid, quando sai che ti devi giocare il tutto per tutto, alla fine è molto bello. Cerco quasi di accogliere questa pressione, di farne buon uso". E ora testa a Baku, GP che può già essere in parte decisivo per la sfida Mondiale? "No no, ci vuole ancora qualche gara - ha risposto Antonelli -. Baku è una bella pista, sarà tosta, ma credo che si potrà fare molto bene".