F1, Kimi Antonelli: "Ho due sogni, il titolo e diventare uno dei più grandi di sempre"

Kimi Antonelli ha parlato durante l'evento 'Sport in Fiera 2026', la festa dello sport sammarinese: "Il mio sogno è ovviamente quello di diventare campione del mondo. L'obiettivo è continuare a fare quello che ho fatto fino ad adesso, senza strafare". Su Monza: "È stata un'emozione unica. Credo sia stata la vittoria più emozionante finora". Il Mondiale torna a Baku dal 24 al 26 settembre: live su Sky e in streaming su NOW CLASSIFICHE

Kimi Antonelli ha due sogni. E uno di questi è ormai diventato un chiaro obiettivo: "Credo che in parte lo sappiate. Quello di diventare campione del mondo e poi dopo diventare uno dei più grandi di tutti i tempi. Adesso cerco di raggiungere il primo, poi penso al prossimo", ha detto il leader del Mondiale di Formula 1 a 'Sport in Fiera 2026', la grande festa dello sport sammarinese, organizzata dal Comitato Olimpico Sammarinese del presidente Christian Forcellini. "L'obiettivo è continuare a fare quello che ho fatto fino ad adesso, senza strafare, cercare di fare il meglio ogni weekend, cercare di divertirmi il più possibile, perché alla fine è quello che ho sognato fin da quando ero bambino - ha spiegato Kimi -. Ovviamente ho dovuto lavorare sodo per raggiungerlo, però è importante anche che mi ricordi di divertirmi, quello fa la differenza e ti aiuta anche a prendere le cose con più leggerezza. Però l'importante è cercare di fare del mio meglio ogni volta che vado in macchina, poi si vedrà dove arriverò a fine anno". Approfondimento Kimi campione non è più un 'se', ma un 'quando'

"Monza la vittoria più emozionante finora" La stagione di Kimi, per ora, è stata incredibile, con 8 vittorie, tra cui quella clamorosa di Monza, arrivata dopo aver rimontato dalla 19^ posizione: "È stata un'emozione unica, vivere quel momento lì con tutti i tifosi. Credo che il podio di Monza sia il più bello dell'anno per come è strutturato. Vedere così tanti tifosi e cantare l'inno è stato un momento indimenticabile. Poi c'è stato anche il contesto della gara, partendo praticamente ultimo e andare a vincere, per questo Monza credo sia stata la vittoria più emozionante fino adesso. Anche più emozionante della prima vittoria, ovviamente per una serie di motivi: Gran Premio di casa, il fatto che sono partito indietro, è stato un momento indimenticabile". Da Sky Insider Perché Kimi non può temere di perdere il Mondiale

"Si può sognare sin da subito" Quando si inizia a sognare? "Sin da piccoli. Io sin da quando ero piccolo ho sempre sognato di arrivare in Formula 1 e un giorno diventare campione, quindi io ho sempre sognato e lo faccio ancora adesso. Credo che quando hai un sogno è importante rincorrerlo e cercare di fare di tutto per farlo diventare realtà. Credo non ci sia età, sin da piccoli, sin da subito si può sognare".