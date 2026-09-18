Fondmetal, nella sede di Palosco esposta l'Aston Martin con i cerchi prodotti dall'azienda

Il 2026 ha segnato il ritorno in Formula 1 di Fondmetal. Da inizio stagione, l'azienda bergamasca fornisce i cerchi ad Aston Martin e giovedì 17 settembre ha voluto raccontare questo nuovo capitolo con una giornata nella sede di Palosco, dov'è stata esposta anche un'Aston Martin AMR26. Tra gli ospiti il presidente e Ceo di Fondmetal Stefano Rumi, la vicepresidente Alessandra Rumi, l'Engineering Director di Aston Martin Luca Furbatto e il Chief Technical Officer della Divisione Ruote Forgiate James Smith, oltre ai conduttori Matteo Bobbi e Paolo Ciccarone. "Riportare una Formula 1 nella nostra casa di Palosco, dove nel 1991 nostro padre aveva dato vita al team Fondmetal F1, ha per me e per mia sorella Alessandra un significato davvero speciale", ha spiegato Stefano Rumi. "Tornare dopo 26 anni in questo mondo come fornitore di Aston Martin rappresenta per noi un momento importante, che abbiamo voluto condividere con clienti, fornitori e giornalisti. La presenza della AMR26 e di Luca Furbatto ci ha permesso di parlare da vicino di tecnica, prestazioni e del ruolo che la ruota riveste oggi in una Formula 1".