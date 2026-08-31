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Con Kimi Antonelli e la Ferrari a Monza l'Italia può sognare un weekend storico

Niccolò Severini

Niccolò Severini
©Getty

Anche se l'attuale leader del Mondiale partirà da metà griglia a causa di una penalità e le resa del team di Maranello è tutta da scoprire con le novità che arriveranno dal nuovo motore Aduo 2 Monza si appresta a vivere quello che potrebbe diventare uno dei weekend più esaltanti di sempre

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