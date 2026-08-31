Il Real Madrid diventa sponsor del GP di Spagna

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GP Spagna, il Real Madrid diventa Local Event Supporter

Formula 1

Data la vicinanza tra il nuovo circuito Madring e il centro sportivo dei Blancos (appena 200 metri), il tracciato utilizzerà alcune strutture della squadra durante la settimana della gara, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dall'11 al 13 settembre. Ma prima c'è Monza: il weekend italiano è LIVE su Sky e in streaming su NOW dal 4 al 6 settembre

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Per tre giorni, calcio e Formula 1 condivideranno la scena. Il Real Madrid diventa Local Event Supporter del Gran Premio di Spagna, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dall'11 al 13 settembre. La vicinanza tra il nuovo circuito Madring e il centro sportivo dei Blancos, entrambi situati a Valdebebas, ha aperto la strada a una curiosa collaborazione che permetterà al circuito di utilizzare alcune strutture della squadra durante la settimana della gara, che riporta la Formula 1 a Madrid per la prima volta dopo 45 anni. In cambio, il Real Madrid vivrà l'evento da uno degli spazi hospitality più esclusivi del tracciato, con la partecipazione di leggende del club e altre figure di spicco. Come detto, l'ingresso nord del Madring, appena costruito, e il centro di allenamento del Real Madrid distano solamente 200 metri e a fine agosto le vetture di Formula 3 hanno testato il circuito, 'disturbando' con il rumore dei motori l'allenamento di Mbappé e compagni mentre percorrevano 'La Monumental', la curva sopraelevata simbolo del nuovo circuito, la più lunga del calendario (550 metri), con un disegno semicircolare e un'inclinazione del 24%.

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