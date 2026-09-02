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Il weekend in cui gli italiani potrebbero scegliere Kimi e non la Ferrari

Leo Turrini

Leo Turrini
©Getty

Da sessant’anni nessun italiano vince il GP di Monza. Ora Kimi Antonelli ci arriva da leader del Mondiale, ma al volante di una Mercedes. Un paradosso che racconta una possibile rivoluzione nel tifo italiano: per la prima volta la Ferrari potrebbe non essere più l’unico amore

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