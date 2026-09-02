Formula 1 1976: l'eredità di James Hunt rivive a 50 anni dal titolo mondiale

A cinquant’anni dallo storico Campionato del Mondo di Formula 1 del 1976, la figura di James Hunt torna al centro della scena con una nuova operazione di licensing. La James Hunt Estate e Global Trademark Licensing, in collaborazione con il brand d'abbigliamento tecnico Racing Spirit, celebrano il cinquantenario dell'iridato britannico lanciando una capsule collection dedicata, che trasforma l'immaginario e lo stile del pilota in capi e accessori. Un modo per celebrare il grande Hunt e quel successo che resta indelebile nel ricordo degli appassionati e la cui eco è arrivata fino ai nostri giorni.