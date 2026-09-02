Formula 1 1976: l'eredità di James Hunt rivive a 50 anni dal titolo mondiale

Il 50° anniversario della vittoria di James Hunt nel Campionato del Mondo di Formula 1 celebrato attraverso una collezione ufficiale dedicata all'indimenticato pilota britannico. Nel weekend si corre a Monza: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
A cinquant’anni dallo storico Campionato del Mondo di Formula 1 del 1976, la figura di James Hunt torna al centro della scena con una nuova operazione di licensing. La James Hunt Estate e Global Trademark Licensing, in collaborazione con il brand d'abbigliamento tecnico Racing Spirit, celebrano il cinquantenario dell'iridato britannico lanciando una capsule collection dedicata, che trasforma l'immaginario e lo stile del pilota in capi e accessori. Un modo per celebrare il grande Hunt e quel successo che resta indelebile nel ricordo degli appassionati e la cui eco è arrivata fino ai nostri giorni.
Un duello entrato nella leggenda del motorsport
La stagione 1976 è ricordata come una delle più intense, drammatiche ed emozionanti nella storia della Formula 1. Il confronto iridato di quell'anno tra Hunt e Lauda, consacrato anche sul grande schermo dal film Rush, vide il britannico conquistare il titolo mondiale al termine di un testa a testa entrato nel racconto leggendario degli sport motoristici.
Hunt, un simbolo per il suo carisma e quello stile irriverente
Oltre ai numeri della sua carriera — scandita da 10 vittorie nei Gran Premi, 23 podi e 14 pole position — il pilota inglese è diventato un simbolo culturale per il suo carisma irriverente e il suo stile di vita fuori dagli schemi, elementi che hanno definito un'intera epoca del motorsport