Hamilton: "E' stata una giornata produttiva"

Quinto tempo per Lewis Hamilton nella giornata di libere a Baku: "E' stato un giovedì produttivo, in cui abbiamo raccolto dati per capire dove progredire. La preparazione delle gomme resta un aspetto fondamentale su questo circuito". Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

"Fondamentale sarà la preparazione delle gomme"

"È sempre un piacere guidare su questo circuito e nel complesso è stata una giornata produttiva. La prima sessione è stata incoraggiante, siamo riusciti a completare diverse tornate con continuità e a stabilire una base utile sulla quale lavorare. Ci sono alcuni aspetti che dobbiamo analizzare più nel dettaglio, ma abbiamo raccolto una gran quantità di dati che esamineremo questa sera per capire dove possiamo progredire. La preparazione delle gomme rimane un aspetto importante sul quale concentrarci, in particolare per riuscire a portarle con costanza nella corretta finestra di funzionamento. Questo ha un impatto significativo sia sul grip a disposizione sia sul bilanciamento complessivo della vettura, e sarà dunque una delle nostre priorità in vista di domani".