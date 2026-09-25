F1, lavoro notturno a Baku: Ferrari, Racing Bulls e Haas infrangono il coprifuocoIL COMUNICATO
La FIA ha comunicato che Ferrari, Racing Bulls e Haas hanno lavorato oltre l'orario di coprifuoco stabilito. Poiché tutte e tre le squadre rientravano nel numero di deroghe stagionali consentite dal Regolamento Tecnico del Mondiale di F1, i commissari non hanno applicato alcuna sanzione. Il GP dell’Azerbaijan è su Sky e in streaming su NOW
In vista delle sessioni decisive del Gran Premio dell'Azerbaigian 2026 sul circuito cittadino di Baku, la notte tra giovedì e venerdì ha visto un'intensa attività nei box di diversi team. Come confermato dal report del Delegato Tecnico della FIA, Jo Bauer, i meccanici e gli ingegneri di Scuderia Ferrari HP, VISA Cash App Racing Bulls e TGR Haas F1 Team sono rimasti all'interno del circuito durante la finestra (di 12,5 ore) riservata al riposo del personale, compresa tra le 21 e le 09:30.
Cosa dice il regolamento della Formula 1: nessuno dei tre team in penalità
Il Regolamento Tecnico impone restrizioni severe per evitare il sovraffaticamento dei meccanici e garantire la parità di condizioni, ma garantisce a ogni squadra un numero limitato di "jolly" (eccezioni) per stagione:
- Per la Ferrari, si tratta del secondo bonus utilizzato sui quattro disponibili nell'arco del campionato 2026.
- Per Racing Bulls e Haas, si tratta invece della terza deroga sfruttata su quattro.
Avendo rispettato i limiti procedurali, la Fia ha confermato che non verrà preso alcun provvedimento disciplinare nei confronti delle tre scuderie, che hanno potuto così completare i lavori di messa a punto e riparazione in vista della terza sessione di prove libere e delle successive qualifiche.