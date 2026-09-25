Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

F1, lavoro notturno a Baku: Ferrari, Racing Bulls e Haas infrangono il coprifuoco

IL COMUNICATO

La FIA ha comunicato che Ferrari, Racing Bulls e Haas hanno lavorato oltre l'orario di coprifuoco stabilito. Poiché tutte e tre le squadre rientravano nel numero di deroghe stagionali consentite dal Regolamento Tecnico del Mondiale di F1, i commissari non hanno applicato alcuna sanzione. Il GP dell’Azerbaijan è su Sky e in streaming su NOW

In vista delle sessioni decisive del Gran Premio dell'Azerbaigian 2026 sul circuito cittadino di Baku, la notte tra giovedì e venerdì ha visto un'intensa attività nei box di diversi team. Come confermato dal report del Delegato Tecnico della FIA, Jo Bauer, i meccanici e gli ingegneri di Scuderia Ferrari HP, VISA Cash App Racing Bulls e TGR Haas F1 Team sono rimasti all'interno del circuito durante la finestra (di 12,5 ore) riservata al riposo del personale, compresa tra le 21 e le 09:30.

Cosa dice il regolamento della Formula 1: nessuno dei tre team in penalità

Il Regolamento Tecnico impone restrizioni severe per evitare il sovraffaticamento dei meccanici e garantire la parità di condizioni, ma garantisce a ogni squadra un numero limitato di "jolly" (eccezioni) per stagione:

  • Per la Ferrari, si tratta del secondo bonus utilizzato sui quattro disponibili nell'arco del campionato 2026.
  • Per Racing Bulls e Haas, si tratta invece della terza deroga sfruttata su quattro.

Avendo rispettato i limiti procedurali, la Fia ha confermato che non verrà preso alcun provvedimento disciplinare nei confronti delle tre scuderie, che hanno potuto così completare i lavori di messa a punto e riparazione in vista della terza sessione di prove libere e delle successive qualifiche.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Hamilton, reprimenda a Baku per impeding su Lawson

Formula 1

Sanzione per Hamilton a Baku. Il pilota della Ferrari, investigato per un impeding su Lawson al...

Hamilton: "E' stata una giornata produttiva"

ferrari

Quinto tempo per Lewis Hamilton nella giornata di libere a Baku: "E' stato un giovedì produttivo,...

Leclerc: "Mancato il passo, serve step in avanti"

ferrari

Charles Leclerc commenta la prima giornata di libere a Baku: "Ci è mancato un po' il passo, serve...

Alonso-Stroll, 45 posizioni di penalità a Baku

aston martin

Comincia nel peggiore dei modi il weekend del GP di Azerbaijan per l'Aston Martin: la 'verdona'...

Brown: "Fornaroli fantastico, starà molto con noi"

esclusiva sky

Zak Brown, amministratore delegato della McLaren, parla a Sky del futuro di Leonardo Fornaroli,...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS