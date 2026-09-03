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Ferrari, Leclerc a Sky: "Voglia enorme di vincere, ho una missione qui"

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Un estratto dell'intervista con Charles Leclerc realizzata da Carlo Vanzini: "Non guardo troppo i numeri degli altri, anche se sicuramente, quando mi guardo intorno, vedo persone con cui ho gareggiato in carriera che hanno già vinto dei Mondiali e io ancora no. Ma quello che mi importa davvero è vincere in rosso: è una missione mia e voglio continuare a inseguirla". Guarda il VIDEO. Venerdì 4 settembre la versione integrale. Tutto il weekend è live su Sky Sport e in streaming su NOW

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Charles Leclerc scalda i motori in vista del weekend del Gran Premio d'Italia a Monza. Intervistato da Carlo Vanzini per Sky Sport — con l'intervista integrale in onda venerdì 4 settembre —, il pilota della Ferrari racconta la determinazione che lo spinge ogni volta che sale in macchina, la gestione dell'intensa pressione della gara di casa e il sogno rimasto intatto fin dal primo giorno a Maranello.

Leclerc: "Vincere in rosso è la mia missione. Monza mi dà una carica enorme"

La spinta di Leclerc non conosce cali di tensione. Nella chiacchierata con Vanzini alla vigilia dell'appuntamento di Monza, il pilota monegasco ribadisce una fame di successo intatta, proiettata unicamente verso l'obiettivo più grande: "Ho un’enorme voglia di vincere, ed è su quello che sto lavorando. Non guardo troppo i numeri degli altri, anche se sicuramente, quando mi guardo intorno, vedo persone con cui ho gareggiato in carriera che hanno già vinto dei Mondiali e io ancora no. Ma quello che mi importa davvero è vincere in rosso: è una missione mia e voglio continuare a inseguirla. Ricordo i primi anni, soprattutto nel 2019 con la vittoria: il lunedì non me ne rendevo conto, ma ero completamente distrutto. Adesso gestisco tutto un po' meglio, ma resta comunque una settimana piena di energia positiva. La stanchezza non si sente fino a domenica, quando si taglia il traguardo: è solo lì che si fa sentire".

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