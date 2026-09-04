La F1 conquista Milano: nel 2027 l'evento "F1 Live Milan" per il lancio della stagioneL'ANNUNCIO
La Formula 1 sbarcherà a Milano dal 18 al 20 febbraio 2027 con il "F1 Live Milan": tre giorni di Fan Festival e lo spettacolo esclusivo "F1 The Show" con piloti e team principal. Scopri tutti i dettagli. Il Ceo Domenicali: "Pensiamo sempre in grande e cerchiamo di superare i nostri limiti". Intanto il Mondiale è a Monza: tutto su Sky Sport e in streaming su NOW
Dopo il successo straordinario di F1 75 Live alla O2 Arena di Londra — evento trasmesso in 37 Paesi con oltre 7,5 milioni di spettatori in diretta —, la Formula 1 alza ulteriormente l'asticella. Dal 18 al 20 febbraio 2027, la capitale lombarda ospiterà il F1 Live Milan, uno spettacolo di intrattenimento senza precedenti distribuito su tre giornate. L'evento trasformerà un luogo simbolo della città nel punto di riferimento assoluto per tutti gli appassionati del Circus, combinando la passione per i motori con musica, innovazione e intrattenimento di livello globale.
Il programma: 'Milan Fan Festival e F1 The Show'
Il format del F1 Live Milan prevede due grandi esperienze pensate per avvicinare sempre di più i tifosi al mondo della Formula 1:
Milan Fan Festival (18-20 febbraio 2027): tre giorni immersivi aperti al pubblico, ricchi di attività, intrattenimento e iniziative che faranno vivere da vicino l'atmosfera e il futuro della F1.
F1 The Show (18 febbraio 2027): uno spettacolo serale ad alto tasso di adrenalina, in programma per un'unica serata speciale. L'evento vedrà la partecipazione di tutti i piloti e i Team Principal degli 11 team della griglia, accompagnati da esibizioni musicali e ospiti internazionali.
Milano raccoglie il testimone da Londra
Londra passa così il testimone a Milano e all'Italia, un Paese legato alla Formula 1 da una passione profonda e storica. Capitale mondiale di cultura, creatività e design — nonché a brevissima distanza dal leggendario Autodromo Nazionale di Monza —, Milano rappresenta la cornice perfetta per accogliere il ritorno di un evento F1 Live.
L'appuntamento si terrà a ridosso dell'inizio della stagione 2027 di Formula 1, un campionato che promette sfide ancora più accese e spettacolo sia in pista che fuori.
Le parole di Stefano Domenicali, President & CEO di Formula 1
“Pensiamo sempre in grande e cerchiamo di superare i nostri limiti: F1 Live Milan sarà un'esperienza incredibile creata mettendo i tifosi al centro di tutto”, ha dichiarato Stefano Domenicali, President & CEO di Formula 1. “Vogliamo che i fan si sentano parte integrante dello sport, non semplici spettatori. È un passaggio fondamentale della nostra ambizione di avvicinare la Formula 1 alle persone come mai prima d'ora, offrendo loro la possibilità di vedere i propri eroi da vicino e di vivere l'energia, l'innovazione e le emozioni che rendono questo sport unico.” Domenicali ha poi aggiunto: “Sulla scia dello straordinario successo di F1 75 a Londra, F1 Live Milan trasformerà la città in un festival della Formula 1 per tre giorni indimenticabili. So che i miei connazionali offriranno un’accoglienza fantastica ai tifosi in arrivo da tutto il mondo e non vedo l'ora di vedere Milano animarsi con l'energia della Formula 1".
Info biglietti e come seguire l'evento
Ulteriori dettagli sul programma del Milan Fan Festival e sulla line-up di F1 The Show verranno svelati nei prossimi mesi. I biglietti saranno messi in vendita nel corso di quest'anno, con la possibilità per i fan di pre-registrarsi per accedere in anteprima alle informazioni. Per chi non potrà essere presente a Milano, l'evento sarà trasmesso ed esperibile attraverso un'ampia gamma di canali e piattaforme globali.