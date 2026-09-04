La Formula 1 sbarcherà a Milano dal 18 al 20 febbraio 2027 con il "F1 Live Milan": tre giorni di Fan Festival e lo spettacolo esclusivo "F1 The Show" con piloti e team principal. Scopri tutti i dettagli. Il Ceo Domenicali: "Pensiamo sempre in grande e cerchiamo di superare i nostri limiti". Intanto il Mondiale è a Monza: tutto su Sky Sport e in streaming su NOW

Milan Fan Festival (18-20 febbraio 2027): tre giorni immersivi aperti al pubblico, ricchi di attività, intrattenimento e iniziative che faranno vivere da vicino l'atmosfera e il futuro della F1.

Londra passa così il testimone a Milano e all'Italia, un Paese legato alla Formula 1 da una passione profonda e storica. Capitale mondiale di cultura, creatività e design — nonché a brevissima distanza dal leggendario Autodromo Nazionale di Monza —, Milano rappresenta la cornice perfetta per accogliere il ritorno di un evento F1 Live.

Le parole di Stefano Domenicali, President & CEO di Formula 1

“Pensiamo sempre in grande e cerchiamo di superare i nostri limiti: F1 Live Milan sarà un'esperienza incredibile creata mettendo i tifosi al centro di tutto”, ha dichiarato Stefano Domenicali, President & CEO di Formula 1. “Vogliamo che i fan si sentano parte integrante dello sport, non semplici spettatori. È un passaggio fondamentale della nostra ambizione di avvicinare la Formula 1 alle persone come mai prima d'ora, offrendo loro la possibilità di vedere i propri eroi da vicino e di vivere l'energia, l'innovazione e le emozioni che rendono questo sport unico.” Domenicali ha poi aggiunto: “Sulla scia dello straordinario successo di F1 75 a Londra, F1 Live Milan trasformerà la città in un festival della Formula 1 per tre giorni indimenticabili. So che i miei connazionali offriranno un’accoglienza fantastica ai tifosi in arrivo da tutto il mondo e non vedo l'ora di vedere Milano animarsi con l'energia della Formula 1".