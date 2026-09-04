F1, orari GP Monza: dove vederlo su Sky e Now in tv, streaming e replicheGUIDA TV
La Formula 1 fa tappa 'a casa nostra' per il GP d'Italia a Monza, 13° appuntamento del Mondiale 2026. Solito programma: oggi si scende in pista con le libere fino alle qualifiche del sabato. Domenica la gara alle 15. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Arriva su Sky e in streaming su NOW uno degli appuntamenti più attesi del Mondiale di Formula 1 2026, con il Circus che sbarca a Monza per il Gran Premio d’Italia. Nella Casa dello Sport sarà una settimana di avvicinamento ricca con interviste esclusive, contenuti speciali, approfondimenti live e aggiornamenti minuto per minuto dal Tempio della Velocità. Una copertura live sempre disponibile su Sky Sport 24, con news e collegamenti per tutta la settimana, con la grande attesa sia per la Ferrari, sia per Andrea Kimi Antonelli, che arriva all’appuntamento da leader della classifica mondiale. Aggiornamenti costanti con highlights e contenuti live anche sul sito Skysport.it e sui canali social di Sky Sport F1.
Il nostro team per raccontarvi tutto il Mondiale di F1
Oggi si scende in pista, con la prima sessione di libere in programma alle 12.30, mentre la seconda scatterà alle 16. Sabato pomeriggio alle 12.30 l’ultima sessione di libere prima delle qualifiche, in programma alle 16. Domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Il weekend di Monza sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K. Nel Tempio della Velocità in pista anche F2, F3 e Porsche Supercup. Telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria, pronti a catturare le emozioni dei tifosi e l’atmosfera del paddock. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste e approfondimenti dai box con Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.
GP d'Italia, la programmazione su Sky Sport e NOW
Venerdì 4 settembre
- Ore 8.30: F3 – Prove Libere
- Ore 9.55: F2 – Prove Libere
- Ore 12: Paddock Live
- Ore 12.30: F1 – Prove Libere 1
- Ore 13.30: Paddock Live
- Ore 13.55: F3 - Qualifiche
- Ore 14.50: F2 - Qualifiche
- Ore 15.30: Paddock Live
- Ore 16: F1 – Prove Libere 2
- Ore 17: Paddock Live
- Ore 17.25: Porsche Supercup – Prove Libere
- Ore 18.30: Paddock Live Show
- Ore 19: Conferenza stampa Team Principal (differita)
Sabato 5 settembre
- Ore 9.25: F3 – Sprint Race
- Ore 10.45: Porsche Supercup - Qualifiche
- Ore 12: Paddock Live
- Ore 12.30: F1 – Prove Libere 3
- Ore 13.30: Paddock Live
- Ore 14.10: F2 – Sprint Race
- Ore 15.15: Warm Up
- Ore 15.30: Paddock Live Qualifiche
- Ore 16.00: F1 - Qualifiche
- Ore 17.15: Paddock Live
- Ore 17.45: Paddock Live Show
Domenica 6 settembre
- Ore 8.10: F3 – Feature Race
- Ore 9.40: F2 – Feature Race
- Ore 11.40: Porsche Supercup - Gara
- Ore 13.30: Paddock Live
- Ore 15: F1 - Gara
- Ore 17: Paddock Live Post-Gara
- Ore 17.30: Debriefing
- Ore 18: Notebook
- Ore 18.15: Race Anatomy
Gli orari dei primi passaggi delle repliche su Sky Sport F1
- Qualifiche: 19.20 e 21.20 di sabato 5 settembre
- GP: 20 e 22 di domenica 6 settembre