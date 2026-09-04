Charles Leclerc commenta il 2° tempo raccolto nel venerdì di Monza: "E' sempre una grande emozione correre qui davanti ai nostri tifosi. Le sensazioni sono buone, sappiamo i nostri punti deboli e lavoreremo su quello". Il weekend di Monza live su Sky Sport e in streaming su NOW

Charles Leclerc ha chiuso con il 2° tempo il venerdì di Monza . Dopo aver chiuso in testa la prima sessione, il monegasco ha ottenuto il proprio miglior tempo in 1’22”679, facendo segnare poi anche un incoraggiante passo gara.

"Sappiamo i nostri punti deboli, lavoriamo su quello"

"È sempre emozionante tornare a Monza, un luogo davvero speciale per noi come squadra e per tutti i nostri tifosi. C’è ancora del lavoro da fare perché i nostri avversari sembrano competitivi, ma finora le sensazioni con la vettura sono state buone. Sappiamo quali sono i nostri punti deboli e ci concentreremo su quelli, dando il massimo fin da domani per portare a casa il miglior risultato possibile domenica".