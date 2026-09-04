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Leclerc dopo le libere a Monza: "Buon feeling con Ferrari, lavoriamo sui punti deboli"

FERRARI

Charles Leclerc commenta il 2° tempo raccolto nel venerdì di Monza: "E' sempre una grande emozione correre qui davanti ai nostri tifosi. Le sensazioni sono buone, sappiamo i nostri punti deboli e lavoreremo su quello". Il weekend di Monza live su Sky Sport e in streaming su NOW

F1, GP MONZA: HIGHLIGHTS LIBERE

Charles Leclerc ha chiuso con il 2° tempo il venerdì di Monza. Dopo aver chiuso in testa la prima sessione, il monegasco ha ottenuto il proprio miglior tempo in 1’22”679, facendo segnare poi anche un incoraggiante passo gara. 

"Sappiamo i nostri punti deboli, lavoriamo su quello"

"È sempre emozionante tornare a Monza, un luogo davvero speciale per noi come squadra e per tutti i nostri tifosi. C’è ancora del lavoro da fare perché i nostri avversari sembrano competitivi, ma finora le sensazioni con la vettura sono state buone. Sappiamo quali sono i nostri punti deboli e ci concentreremo su quelli, dando il massimo fin da domani per portare a casa il miglior risultato possibile domenica". 

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