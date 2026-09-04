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F1, sei a Milano e Monza per il GP? Eventi in programma oggi (e orari)

Formula 1

In occasione del Gran Premio d'Italia di Formula 1, Milano e Monza si trasformano in un grande palcoscenico a cielo aperto. Tra eventi gratuiti, mostre di auto d'epoca, simulatori e grande musica dal vivo, il weekend del Monza FuoriGP (3-6 settembre) anima piazze e vie offrendo ad appassionati, turisti e famiglie un'esperienza immersiva tra motori, cultura e intrattenimento. Qui la guida con gli eventi

IL PROGRAMMA DI MONZA LIVE SU SKY

Il weekend del Gran Premio di Formula 1 non è solo velocità in pista all'Autodromo Nazionale di Monza, ma anche un'esplosione di iniziative e passione che coinvolge l'intero territorio tra la stessa Monza e Milano. Il palinsesto di eventi diffusi — ad accesso libero e gratuito — permette a cittadini e visitatori di vivere da vicino la cultura del motorsport. Tra simulazioni di guida, villaggi street food, esposizioni iconiche targhe come Ferrari, McLaren o Red Bull, fino ai grandi concerti serali sul palco di Radio Kiss Kiss, il weekend offre un programma ricco e variegato.

Venerdì 4 settembre

  • Tutto il giorno – Centro Storico (Monza/Milano): prosegue l'esposizione di auto storiche, aree lounge, gadget, corner interattivi e info point diffusi nelle principali piazze.
  • 14:45 - 16:00 – Piazza Trento e Trieste (Monza): Bruce Garage Talk Show con ospiti del mondo del motorsport, ex piloti F1 e storie automobilistiche.
  • 16:00 – Piazza Duomo e Boschetti Reali (Monza): attività laboratoriali, sperimenzioni e show di bolle di sapone dedicati ai più piccoli.
  • 18:00 – Boschetti Reali e Piazze del Centro (Monza): apertura villaggi street food, DJ set e musica diffusa (Gip Sound by Red Bull al Carrobiolo e Largo 4 Novembre).
  • 18:30 - 21:30 – Piazza Trento e Trieste (Monza): dimostrazioni ed eventi informativi a cura di Salvagente Italia APS.
  • 21:00 – Piazza Cambiaghi (Monza): serata Kiss Kiss Live con le performance dal vivo di Eddie Brock, Lorenzo Salvetti, Federica Abbate e Settembre.

Sabato 5 settembre

  • 10:00 – 20:00 – Centro Cittadino: apertura continuativa delle mostre automotive, simulatori di guida e spazi esperienziali.
  • Pomeriggio – Piazze del Centro: talk show con piloti, intrattenimento musicale per famiglie e bambini, sfilate promozionali ed esibizioni tematiche.
  • 18:00 – Boschetti Reali & Piazza Cambiaghi (Monza): aperitivi musicali, DJ Set e aree food attive.
  • 21:00 – Piazza Cambiaghi (Monza): terza serata di concerti con Arisa, il duo DJ Merk & Kremont, Nicolò Filippucci e Cioffi.

Domenica 6 settembre

  • Mattina e Pomeriggio – Centro Cittadino e Milano: attività di intrattenimento continuative, proiezione e seguito delle gare F1 con maxischermi e intrattenimento radiofonico nelle piazze.
  • 18:00 – Piazze del FuoriGP: chiusura delle esposizioni interattive e degli spazi esperienziali dedicati ai motori.
  • 21:00 – Piazza Cambiaghi (Monza): evento di chiusura Kiss Kiss Live con la musica e lo show di Fabio Rovazzi, Gemelli Diversi, Dolcenera e Trigno.

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