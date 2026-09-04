In occasione del Gran Premio d'Italia di Formula 1, Milano e Monza si trasformano in un grande palcoscenico a cielo aperto. Tra eventi gratuiti, mostre di auto d'epoca, simulatori e grande musica dal vivo, il weekend del Monza FuoriGP (3-6 settembre) anima piazze e vie offrendo ad appassionati, turisti e famiglie un'esperienza immersiva tra motori, cultura e intrattenimento. Qui la guida con gli eventi

Il weekend del Gran Premio di Formula 1 non è solo velocità in pista all'Autodromo Nazionale di Monza, ma anche un'esplosione di iniziative e passione che coinvolge l'intero territorio tra la stessa Monza e Milano. Il palinsesto di eventi diffusi — ad accesso libero e gratuito — permette a cittadini e visitatori di vivere da vicino la cultura del motorsport. Tra simulazioni di guida, villaggi street food, esposizioni iconiche targhe come Ferrari, McLaren o Red Bull, fino ai grandi concerti serali sul palco di Radio Kiss Kiss, il weekend offre un programma ricco e variegato.