F1, "16": la storia di Charles Leclerc diventa un videoclip firmato R3TOF1 IN MUSICA
In occasione del GP di casa Ferrari, il cantautore R3TO ha annunciato l'uscita del videoclip del successo virale "16". Scoprilo qui con tutti i dettagli. Tutto il weekend di Monza live su Sky Sport e in streaming su NOW
Sulla scia dell'apprezzamento, mostrato dai tifosi del pilota monegasco, al brano "16". R3TO riaccende i motori del weekend monzese con la release del video ufficiale dedicato al pilota della Ferrari. Il video, si impegna a valorizzare la produzione curata da heysimo, e intreccia l'estetica urban con l'adrenalina pura della Formula 1. Le riprese dirette dal regista Raffaele Calafati raccontano con approccio cinematografico il viaggio umano e agonistico di Leclerc: dalla fame dei primi passi fino alla consacrazione con il Cavallino Rampante, senza nascondere i momenti di sofferenza e resilienza.
A testimoniare l'impatto del progetto è stato lo stesso piloto monegasco, che ha espresso il proprio apprezzamento inviando un video-saluto personale all'artista. Il lancio del clip rafforza e rinnova il legame con il motorsport di R3TO consolidandolo come punto di riferimento per il connubio tra Pop/Rap e cultura motoristica. Il videoclip è visibile su YouTube e su tutti i canali ufficiali dell'artista.