In occasione del GP di casa Ferrari, il cantautore R3TO ha annunciato l'uscita del videoclip del successo virale "16". Scoprilo qui con tutti i dettagli. Tutto il weekend di Monza live su Sky Sport e in streaming su NOW

Sulla scia dell'apprezzamento, mostrato dai tifosi del pilota monegasco, al brano "16". R3TO riaccende i motori del weekend monzese con la release del video ufficiale dedicato al pilota della Ferrari. Il video , si impegna a valorizzare la produzione curata da heysimo, e intreccia l'estetica urban con l'adrenalina pura della Formula 1 . Le riprese dirette dal regista Raffaele Calafati raccontano con approccio cinematografico il viaggio umano e agonistico di Leclerc : dalla fame dei primi passi fino alla consacrazione con il Cavallino Rampante, senza nascondere i momenti di sofferenza e resilienza.

A testimoniare l'impatto del progetto è stato lo stesso piloto monegasco, che ha espresso il proprio apprezzamento inviando un video-saluto personale all'artista. Il lancio del clip rafforza e rinnova il legame con il motorsport di R3TO consolidandolo come punto di riferimento per il connubio tra Pop/Rap e cultura motoristica. Il videoclip è visibile su YouTube e su tutti i canali ufficiali dell'artista.

