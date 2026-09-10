Ferrari, Leclerc al GP Spagna parte col motore Aduo-1 (e non Aduo-2)FERRARI
Scelta precauzionale per la Scuderia di Maranello in vista del weekend sul nuovo tracciato del MadRing: Leclerc partirà infatti con motore Aduo-1 e non Aduo-2. Il GP Spagna live su Sky e in streaming su NOW
In vista del Gran Premio di Spagna sul tracciato cittadino di Madrid, la Scuderia Ferrari opta per una scelta precauzionale sulla monoposto di Charles Leclerc. Il pilota monegasco prenderà infatti il via del weekend montando il motore Aduo-1, preferendolo alla versione più recente. Scelta in via precauzionale, lo ribadiamo, anche perché il motore che ha debuttato a Monza con l’Aduo-2 non ha subito danni importanti nell'incidente del pilota monegasco nel corso del secondo giro del Gran Premio d'Italia.