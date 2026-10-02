Charles Leclerc miglior tempo nella prima giornata di libere a Sepang: "La nostra prestazione è stata incoraggiante, ma non sottovalutiamo gli avversari. I valori in campo sono molto ravvicinati, il tema centrale sarà il degrado della gomma". Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW

"Buona giornata, valori in campo molto ravvicinati"

"È stata una buona giornata, in cui abbiamo imparato molto, ma c'è ancora parecchio lavoro da fare da qui a domenica. La nostra prestazione è stata incoraggiante, tuttavia non dobbiamo sottovalutare i nostri avversari perché credo abbiano ancora qualcosa da tirare fuori domani. I valori in campo sono molto ravvicinati, oggi la pista era piuttosto sporca e scivolosa e mi aspetto un'evoluzione piuttosto significativa delle condizioni prima delle qualifiche. Il degrado sarà probabilmente il tema principale del fine settimana. Anche una piccola differenza nel modo in cui si affrontano alcune curve può avere un impatto enorme sull'usura degli pneumatici, quindi credo che ci siano tutti gli ingredienti per una gara interessante".