Lewis Hamilton ha ostacolato Bortoleto, impegnato in un giro veloce, durante le Fp2 del GP Bahrain (che si corre in Malesia), scatenando la rabbia del brasiliano via radio. L'inglese si è giustificato sostenendo di avere problemi con lo specchietto di destra. Il ferrarista è stato convocato dai commissari di gara, che hanno dato un warning a Hamilton e una multa di 10.000 euro alla Ferrari. Guarda il VIDEO. Il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW

HAMILTON 5° NELLE FP2. LA CRONACA