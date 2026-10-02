La questione legata al Team Principal Ferrari è tra i temi principali del weekend di Sepang. Tra le voci su un possibile allontanamento di Fred Vasseur (prontamente smentite dalla Ferrari stessa) e le parole di Lewis Hamilton di giovedì 1 ottobre ("Puntate il dito anche su chi è più in alto), a portare un po' di calma intorno a Vasseur ci ha pensato un suo collega, James Vowles, team principal della Williams ed ex capo stratega in Mercedes. Durante la conferenza stampa dei team principal, Vowles è intervenuto dopo che Vasseur aveva affermato che la Ferrari avesse bisogno di serenità e stabilità per poter lavorare al meglio. Il team principal della Williams ha aggiunto: "Normalmente noi ci massacriamo a vicenda, ci facciamo male da soli. Credo, però, che la Ferrari sia nel miglior momento da alcuni anni a questa parte. Ha innovato tanto, ha creato una macchina efficace ed è ancora in corsa per il campionato. Fred ha fatto il miglior lavoro che sia stato svolto in tanti anni nel suo ruolo. Hanno prodotto grandi innovazioni su questa vettura con l'ala posteriore e il soffiaggio dello scarico. Cose che tutti noi abbiamo copiato di conseguenza. La squadra sta andando alla grande e non c'è dubbio che Fred sia la persona giusta per gestirla".