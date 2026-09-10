Dopo l'impresa di Monza, Kimi Antonelli è sempre più lanciato verso il trionfo nel Mondiale di F1. Il leader del campionato ha 66 punti di vantaggio sul Russell. Fuori dai giochi ormai la Ferrari. Adesso l'appuntamento di Madrid: live su Sky e in streaming su NOW GUIDA TV

Doveva essere il crocevia della stagione e così è stato: la gara di Monza fotografa esattamente la situazione: Kimi Antonelli - dopo l'impresa - sempre più lanciato verso il titolo: la Ferrari - dopo il disastro - ormai fuori dai giochi per il Mondiale. Kimi ha 66 punti su Russell, non è il massimo vantaggio perché dopo Monaco ne aveva 68 ma ora mancano meno gare, 10 o addirittura 9 se cambierà il calendario di fine stagione.

Nella storia, facendo le proporzioni con i diversi sistemi di punteggio, solo Niki Lauda ha perso un titolo con un vantaggio così grande ma nel duello con Hunt, quello raccontato nel film Rush, pesantemente condizionato dall’incidente del Nurburgring. In più, al di là dei punti, Russell non sembra proprio avere la velocità per impensierire Kimi. A maggior ragione Hamilton precipitato a -76 con la Ferrari che guardava più al mondiale costruttori ma anche lì è scivolata a -122: due anni fa la McLaren riuscì in una rimonta clamorosa ma i punti erano meno (111) e le gare a disposizione di più.