Alla vigilia del GP Spagna, Kimi Antonelli predica cautela e lucidità nonostante 66 punti di margine sul primo degli inseguitori, George Russell. Il pilota Mercedes non vuole lasciarsi condizionare dal vantaggio in classifica: "A inizio stagione avevo 50 punti di margine e in soli due weekend sono diventati 20, le cose in F1 cambiano alla svelta. Il leader del Mondiale ribadisce la propria filosofia "zero calcoli" e la volontà di guidare "il più libero possibile". Il GP Spagna live su Sky e in streaming su NOW