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Ferrari, il team principal Vasseur: "Monza alle spalle, testa solo a Madrid"

FERRARI

Il team principal della Ferrari alla vigilia del GP Spagna, quattordicesima prova del Mondiale di Formula 1: "Ci siamo lasciati Monza alle spalle e siamo completamente concentrati su Madrid e sull'opportunità che ogni nuovo weekend di gara rappresenta". utto il fine settimana di Madrid è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP SPAGNA: CONFERENZA PILOTI IN LIVE STREAMING

La Formula 1 si prepara ad affrontare una delle novità più attese della stagione 2026. Il Gran Premio di Spagna cambia infatti scenario e approda per la prima volta al Madring, il nuovo circuito realizzato nell'area di IFEMA Madrid, il distretto fieristico della capitale spagnola. Il tracciato misura 5,416 chilometri e presenta 22 curve, alternando tratti realizzati appositamente a sezioni che utilizzano strade normalmente aperte al traffico. Una configurazione che propone caratteristiche molto differenti nell'arco dello stesso giro: lunghi rettilinei, frenate impegnative, sequenze più guidate e curve veloci. "Ci siamo lasciati Monza alle spalle e siamo completamente concentrati su Madrid e sull'opportunità che ogni nuovo weekend di gara rappresenta", dice alla vigilia del weekend Fred Vasseur, team principal della Ferrari.

"Quella del Madring è una sfida completamente nuova per la Formula 1 e, anche se Charles (Leclerc) e Lewis (Hamilton) hanno avuto modo di iniziare a conoscere la pista durante il nostro Filming Day di luglio, ci sarà molto da imparare per tutti fin dai primi giri del venerdì - la presentazione di Vasseur-. Il circuito presenta caratteristiche molto diverse rispetto a quello su cui abbiamo corso lo scorso weekend e, su una pista nuova, sarà particolarmente importante adattarsi rapidamente e sfruttare al meglio ogni sessione. Dobbiamo affrontare il fine settimana una sessione alla volta, concentrarci su noi stessi e lavorare come squadra per massimizzare il potenziale di entrambe le vetture". 

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