Le immagini raccontano la scarica d'adrenalina e la precisione chirurgica necessarie per affrontare una delle curve destinate a diventare una delle più celebri della Formula 1. Attraverso le riprese on-board dalle monoposto di Oscar Piastri e Lewis Hamilton, 'percepiamo' l'impatto delle forze G, il duro lavoro sul volante e il controllo millimetrico del limite ad altissima velocità. Il VIDEO mostra anche una spettacolare prospettiva aerea delle vetture alle prese con la curva 12

LA DIRETTA DELLE LIBERE 2