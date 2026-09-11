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F1, sulla 'Monumental': il VIDEO che simula la percorrenzza sulla sopraelevata di Madrid

GP SPAGNA

Un nuovo video diffuso dai canali ufficiali della Formula 1 offre uno sguardo ravvicinato sul GP Madrid, concentrandosi sulla curva "Monumental". Attraverso una dettagliata simulazione grafica, il filmato analizza le linee di percorrenza, i punti di staccata e la dinamica con cui le monoposto adatteranno velocità e carico aerodinamico in una delle sezioni più iconiche del tracciato cittadino. Guarda il VIDEO

F1, GP SPAGNA: PROVE LIBERE 1 LIVE

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