F1, sulla 'Monumental': il VIDEO che simula la percorrenzza sulla sopraelevata di MadridGP SPAGNA
Un nuovo video diffuso dai canali ufficiali della Formula 1 offre uno sguardo ravvicinato sul GP Madrid, concentrandosi sulla curva "Monumental". Attraverso una dettagliata simulazione grafica, il filmato analizza le linee di percorrenza, i punti di staccata e la dinamica con cui le monoposto adatteranno velocità e carico aerodinamico in una delle sezioni più iconiche del tracciato cittadino. Guarda il VIDEO