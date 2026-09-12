F2, Miyata vince la Sprint Race a Madrid. Il leader Tsolov si gira e si ritira

La cronaca della gara

Allo spegnimento dei semafori il più veloce e reattivo è Miyata, che va subito in testa alla gara. Camara perde una bandella in contatto con Stenshorne. In coda si toccano Durksen, Bennett, Montoya e anche Varrone con Maini. Safety Car. Dietro la Safety Tsolov è quinto, Camara settimo e Minì decimo. Re-start al quinto. Camara, pressato da Dunne, salta una curva (verrà investigato dopo la corsa). Al nono giro Leon e Van Hoepen entrano in battaglia. Sorpasso e controsorpasso. All'undicesimo giro Van Hoepen passa ancora. Minì perde una posizione. Stenshorne un deflettore. Al quattordicesimo giro Tsolov, innervosito da Leon -che fa la sua gara e non gli cede il passo, nonostante il bulgaro chieda conforto al muretto della scuderia - prima sorpassa, poi cede la posizione e infine perde la testa e nel giro successivo sfiora un muretto, si gira in pista. Safety Car. Alcuni rientrano in pit lane per montare le gomme morbide. Alla ripartenza Minì è nono, ma fino al termine non cambia più nulla. Sul podio - nell'ordine - salgono Miyata (Hitech), Fittipaldi Jr. (Aix) e Van Hoepen (Trident). Leon, quarto e Camara, sesto, recuperano punti in classifica generale a Tsolov, ma sono sotto indagine da parte della Direzione Corse per quei tagli di percorso con i quali si sarebbero avvantaggiati in gara. Quanto basta per tenerli con il fiato sospeso.