F2, Miyata vince la Sprint Race a Madrid. Il leader Tsolov si gira e si ritira

F2, Miyata vince la Sprint Race a Madrid. Il leader Tsolov si gira e si ritiraformula 2
Il giapponese della Hitech domina la gara corta in Spagna davanti a Emerson Fittipaldi Jr. e Van Hoepen. Tsolov, primo in classifica, si gira ed è costretto al ritiro. Minì solo nono. Domenica alle 11.20 la Feature Race. Il GP Spagna è live su Sky e in streaming su NOW
Dopo una qualifica resa assai complicata dalle bandiere rosse, la Formula 2 si misura con il Madring in regime di gara. E lo fa con la Sprint Race a griglia invertita per i migliori dieci tempi, così come da regolamento. Eventualità che permette a Emerson Fittipaldi Jr. (Aix) di partire dalla prima piazzola, con accanto il giapponese dell'Hitech Miyata. Subito alle spalle il messicano Leon (Campos). Scatta dalla terza fila il leader del campionato Tsolov (Campos), proprio nella piazzola davanti a quella di Camara (Invicta) suo primo rivale nella corsa al titolo della categoria. Alle loro spalle Dunne (Rodin) e Beganovic (Dams), che nella Feature Race di domani si schiererà in pole position. Altra qualifica da dimenticare, invece, per il pilota siciliano Gabriele Minì, costretto a partire dalla settima fila, col quattordicesimo tempo, in entrambe le corse, a dimostrazione della mancanza di competitività della sua Mp (il compagno di scuderia Goethe ha fatto anche peggio) proprio nel momento cruciale della stagione. Assente Colton Herta (Hitech), acciaccato dopo l’incidente di ieri.
La cronaca della gara
Allo spegnimento dei semafori il più veloce e reattivo è Miyata, che va subito in testa alla gara. Camara perde una bandella in contatto con Stenshorne. In coda si toccano Durksen, Bennett, Montoya e anche Varrone con Maini. Safety Car. Dietro la Safety Tsolov è quinto, Camara settimo e Minì decimo. Re-start al quinto. Camara, pressato da Dunne, salta una curva (verrà investigato dopo la corsa). Al nono giro Leon e Van Hoepen entrano in battaglia. Sorpasso e controsorpasso. All'undicesimo giro Van Hoepen passa ancora. Minì perde una posizione. Stenshorne un deflettore. Al quattordicesimo giro Tsolov, innervosito da Leon -che fa la sua gara e non gli cede il passo, nonostante il bulgaro chieda conforto al muretto della scuderia - prima sorpassa, poi cede la posizione e infine perde la testa e nel giro successivo sfiora un muretto, si gira in pista. Safety Car. Alcuni rientrano in pit lane per montare le gomme morbide. Alla ripartenza Minì è nono, ma fino al termine non cambia più nulla. Sul podio - nell'ordine - salgono Miyata (Hitech), Fittipaldi Jr. (Aix) e Van Hoepen (Trident). Leon, quarto e Camara, sesto, recuperano punti in classifica generale a Tsolov, ma sono sotto indagine da parte della Direzione Corse per quei tagli di percorso con i quali si sarebbero avvantaggiati in gara. Quanto basta per tenerli con il fiato sospeso.