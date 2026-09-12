Formula 2, Prema multata per il vestito della sorella di Montoya

Una penalità decisamente insolita quella arrivata al team italiano dopo le qualifiche a Madrid: 500 euro di multa perché Paulina Montoya, sorella del pilota Sebastian, indossava un vestito corto e non pantaloni lunghi in pitlane come da regolamento. Il GP Spagna è live su Sky e in streaming su NOW

Il weekend di Formula 2 a Madrid si è aperto con una penalità alquanto insolita. Sebastian Montoya, pilota Prema figlio dell'ex Formula 1 Juan Pablo, è stato accompagnato dalla sorella Paulina, vicina a lui anche in pitlane durante le qualifiche. Oltre al 21° posto in griglia a seguito di un incidente che ha provocato una delle 4 bandiere rosse di una sessione pazza, Prema è stata multata di 500 euro. Il motivo? Paulina indossava un vestito corto in pitlane e non pantaloni lunghi come da regolamento. Il team ha cercato di difendersi spiegando che il soggetto in questione era un'ospite e non un membro del personale operativo ma i commissari hanno respinto questa linea ricordando che la squadra è legalmente responsabile di chiunque introduca nelle aree riservate e che tutti hanno l'obbligo di indossare pantaloni lunghi per motivi di sicurezza. Il sabato non è andato meglio, con Montoya ultimo classificato in 17° posizione dopo un contatto durante la Sprint Race. Fin qui, un weekend da dimenticare per il colombiano.