Lewis Hamilton commenta il 4° posto in qualifica a Madrid: "Vicino alla pole? Non ero particolarmente vicino, purtroppo. E' vero che alla fine del primo tentativo nel Q3 ero al primo posto e mi sono detto ‘Oh mio Dio’. Ma poi non so cosa abbiano fatto gli altri: magari hanno tirato su il motore, non so come abbiano fatto a migliorare così tanto". Guarda il VIDEO. Il GP domenica alle 15 è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP MADRID, HIGHLIGHTS QUALIFICHE