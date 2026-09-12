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Leclerc dopo le qualifiche del GP a Madrid: "Buon feeling, massimizzato potenziale"

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Charles Leclerc commenta il 5° posto in qualifica a Madrid: "Le sensazioni erano abbastanza buone, sicuramente abbiamo un po’ pagato la power unit. Penso di aver massimizzato più o meno tutto. Sicuramente c’era ancora un po’ di prestazione qua e là, sul degrado gomma penso ci saranno pochi dubbi, perché sarà molto alto per tutti". Guarda il VIDEO. Il GP domenica alle 15 è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP MADRID, HIGHLIGHTS QUALIFICHE

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