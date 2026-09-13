Il GP di Spagna si decide al giro 14, quando Lance Stroll ferma la sua Aston Martin e la direzione gara decide di mettere una Virtual Safety Car subito dopo il transito di Norris sul rettilineo box. Ne approfittano Kimi e Verstappen, che rientrano per la sosta con tempo dimezzato, mentre Lando fa il pit nel giro successivo, subito dopo la fine della VSC e rientra alle loro spalle. Guarda il VIDEO con l'episodio. Il Mondiale torna dal 24 al 26 settembre a Baku su Sky e in streaming su NOW

GP SPAGNA: HIGHLIGHTS