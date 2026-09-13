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Norris 'manca' la Virtual Safety Car a Madrid: l'episodio chiave del GP Spagna

GP SPAGNA

Il GP di Spagna si decide al giro 14, quando Lance Stroll ferma la sua Aston Martin e la direzione gara decide di mettere una Virtual Safety Car subito dopo il transito di Norris sul rettilineo box. Ne approfittano Kimi e Verstappen, che rientrano per la sosta con tempo dimezzato, mentre Lando fa il pit nel giro successivo, subito dopo la fine della VSC e rientra alle loro spalle. Guarda il VIDEO con l'episodio. Il Mondiale torna dal 24 al 26 settembre a Baku su Sky e in streaming su NOW

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