Divertente siparietto al termine della conferenza stampa di Baku: Alex Albon si è dimenticato il telefono una volta terminata la sessione con i giornalisti. Il pilota Williams si è subito ripreso il cellulare, memore di quanto accaduto in Arabia Saudita nel 2025: anche in quel caso Albon lasciò incustodito il suo telefono e ad approfittarsene furono Verstappen, Alonso e Hadjar, che scattarono diversi selfie all'insaputa del proprietario del telefono. Guarda il VIDEO