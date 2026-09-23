F1, Antonelli: "Doppiare tutti a Baku? Non esageriamo..."MERCEDES
A Baku Antonelli predica prudenza dopo la rimonta dal diciannovesimo a primo posto firmata a Monza: "Qui posso doppiare tutti se parto davanti? Non esageriamo...". Il pilota evidenzia i punti di forza della vettura nei tratti lenti del tracciato azero, pur consapevole della concorrenza di McLaren, Red Bull e Ferrari: "Cerco di restare concentrato sul mio, continuare ad alzare l'asticella e poi vedremo dove arriveremo". Tutto il fine settimana del Mondiale di F1 in Azerbaijan è live su Sky e in streaming su NOW
L'impresa di Monza è ormai alle spalle, e Kimi Antonelli affronta il weekend di Baku mantenendo i piedi ben saldi a terra anche se appare evidente che un (altro) passo deciso verso il titolo mondiale è stato compiuto. Nonostante il layout del circuito cittadino azero possa offrire opportunità favorevoli grazie all'efficienza della monoposto nelle curve a bassa velocità, il giovane talento scaccia ogni prematuro trionfalismo: "A Monza da diciannovesimo a primo e qui posso anche doppiare tutti partendo davanti? Non esageriamo... Credo che comunque sia una pista che può essere buona per noi, sai, con anche tante curve lente dove la nostra macchina solitamente è buona".
"Ovviamente McLaren sta andando molto forte recentemente, anche Red Bull porterà degli aggiornamenti, quindi saranno lì davanti, soprattutto con Max. E poi vedremo le Ferrari cosa faranno. Però io cerco di restare concentrato sul mio, cercare di continuare a fare quello che ho sempre fatto e continuare ad alzare l'asticella. Poi dopo si vedrà dove arriveremo a fine weekend". Insomma, parole mature che fotografano un quadro competitivo complesso e livellato. Tra la conferma dello stato di forma di McLaren, i pacchetti di sviluppo pronti per la Red Bull di Verstappen e le incognite legate alla Ferrari, Antonelli preferisce isolarsi dai pronostici e focalizzarsi esclusivamente sulla propria crescita personale gara dopo gara.