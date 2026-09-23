A Baku Antonelli predica prudenza dopo la rimonta dal diciannovesimo a primo posto firmata a Monza: "Qui posso doppiare tutti se parto davanti? Non esageriamo...". Il pilota evidenzia i punti di forza della vettura nei tratti lenti del tracciato azero, pur consapevole della concorrenza di McLaren, Red Bull e Ferrari: "Cerco di restare concentrato sul mio, continuare ad alzare l'asticella e poi vedremo dove arriveremo". Tutto il fine settimana del Mondiale di F1 in Azerbaijan è live su Sky e in streaming su NOW

L'impresa di Monza è ormai alle spalle, e Kimi Antonelli affronta il weekend di Baku mantenendo i piedi ben saldi a terra anche se appare evidente che un (altro) passo deciso verso il titolo mondiale è stato compiuto. Nonostante il layout del circuito cittadino azero possa offrire opportunità favorevoli grazie all'efficienza della monoposto nelle curve a bassa velocità, il giovane talento scaccia ogni prematuro trionfalismo: "A Monza da diciannovesimo a primo e qui posso anche doppiare tutti partendo davanti? Non esageriamo... Credo che comunque sia una p ista che può essere buona per noi , sai, con anche tante curve lente dove la nostra macchina solitamente è buona".

"Ovviamente McLaren sta andando molto forte recentemente, anche Red Bull porterà degli aggiornamenti, quindi saranno lì davanti, soprattutto con Max. E poi vedremo le Ferrari cosa faranno. Però io cerco di restare concentrato sul mio, cercare di continuare a fare quello che ho sempre fatto e continuare ad alzare l'asticella. Poi dopo si vedrà dove arriveremo a fine weekend". Insomma, parole mature che fotografano un quadro competitivo complesso e livellato. Tra la conferma dello stato di forma di McLaren, i pacchetti di sviluppo pronti per la Red Bull di Verstappen e le incognite legate alla Ferrari, Antonelli preferisce isolarsi dai pronostici e focalizzarsi esclusivamente sulla propria crescita personale gara dopo gara.