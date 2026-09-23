Durante le interviste nel mercoledì di Baku, Lando Norris si è confrontato con un giornalista sulle possibilità di rimonta nel Mondiale nei confronti di Antonelli: "Le cose non succedono quando sei indietro di 106 punti. Stai sognando: è ovvio che a livello matematico è ancora possibile. Io devo solo vincere questo weekend, posso solo fare questo". Guarda il VIDEO. Tutto il quindicesimo round del campionato live su Sky e in streaming su NOW

GP BAKU, L'ATMOSFERA IN AZERBAIJAN