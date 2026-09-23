Max Verstappen, alla vigilia del weekend di Baku, parla delle possibilità di raggiungere la vittoria con la Red Bull: "Credo che in questa fase sia ancora un po' azzardato pensare alla vittoria. Non c'è ancora stata una gara nella quale io abbia pensato di avere vere e proprie opportunità in termini di passo gara. Abbiamo tratto il massimo da diversi risultati". Guarda il VIDEO. Tutto il quindicesimo round del campionato live su Sky e in streaming su NOW

Max Verstappen arriva a Baku dopo aver conquistato 4 podi (due secondi posti e due terzi posti) nelle ultime cinque gare in Fomula 1. Il pilota olandese, però, sostiene che non si possa ancora contare la Red Bull tra le pretendenti alla vittoria di un Gran Premio: "Credo che in questa fase sia ancora un po' azzardato pensare alla vittoria. Non c'è ancora stata una gara nella quale io abbia pensato di avere vere e proprie opportunità in termini di passo gara. Quando ho ottenuto gli ultimi podi, se guardiamo il passo gara, nella maggior parte delle occasioni eravamo ancora la quarta forza. Abbiamo tratto il massimo da diversi risultati, abbiamo fatto un buon lavoro di strategia oppure ci siamo messi in buona posizione dopo il primo giro in circuiti in cui era molto difficile superare". Verstappen conta sul fatto che in casa Red Bull lo sviluppo proceda bene, anche se secondo il quattro volte Campione del Mondo c'è ancora molto lavoro da fare: "Stiamo migliorando, la macchina probabilmente negli ultimi weekend è un pochino più a punto, però non è ancora abbastanza veloce: dobbiamo lavorare per migliorarla nel suo complesso".