F1, ufficiale Red Bull: Hadjar rinnova, coppia con Verstappen anche nel 2027UFFICIALE
Il team di Milton Keynes ha annunciato il rinnovo del pilota franco-algerino che sarà ancora al fianco di Max Verstappen al via della prossima stagione del Mondiale di F1: "Sono qui da poco, ma sa subito compreso la portata e l'ambizione dell'organizzazione che c'è qui". Intanto, dopo l'infortunio alla mano, Isack è pronto a tornare al volante nel weekend di Baku: tutto live su Sky e in streaming su NOW
La Red Bull sceglie la linea della continuità e chiude ufficialmente la propria formazione per il Mondiale 2027. Con la nota "Oracle Red Bull Racing è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Isack Hadjar, completando così la sua formazione di piloti per la stagione 2027 di Formula 1", la scuderia di Milton Keynes ha confermato la fiducia al giovane talento francese al fianco di Max Verstappen. Una blindatura arrivata in un momento chiave della stagione: proprio questo fine settimana a Baku, Hadjar fa il suo rientro in pista dopo aver smaltito l'infortunio al polso che lo ha costretto a saltare gli ultimi tre appuntamenti. Chiamato a misurarsi subito con le insidie del tracciato cittadino azero, il pilota transalpino ritrova il volante della RB22 pronto a riprendere il filo con le buone prestazioni mostrate nella prima parte di campionato.
Hadjar: "Da subito ho compreso la portata dell'ambizione e dell'organizzazione di questo team"
"Sono davvero entusiasta di continuare con l'Oracle Red Bull Racing. Sono entrato a far parte di questo team otto mesi fa e ho subito compreso la portata e l'ambizione di questa organizzazione", le prime parole di Hadjar dopo il rinnovo.