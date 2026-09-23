Il team di Milton Keynes ha annunciato il rinnovo del pilota franco-algerino che sarà ancora al fianco di Max Verstappen al via della prossima stagione del Mondiale di F1: "Sono qui da poco, ma sa subito compreso la portata e l'ambizione dell'organizzazione che c'è qui". Intanto, dopo l'infortunio alla mano, Isack è pronto a tornare al volante nel weekend di Baku: tutto live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAKU: LA CONFERENZA PILOTI IN LIVE STREAMING