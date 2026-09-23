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F1, Leclerc: "Kimi fenomenale, ma difficile capire il suo segreto". Conferenza del GP Baku

F1 a baku

In Azerbaijan le sensazioni e le prospettive dei piloti nella conferenza del giovedì. Leclerc: "Antonelli quest'anno è perfetto, ma non è del tutto una sorpresa guardando al suo passato. Ma è difficile dire quale possa essere il suo segreto". Russell: "Niente penalità, cambierò motore più in laà, ma con Aduo...". E Hadjar: "Polso ok, pronto a tornare in battaglia. Felice per il rinnovo". Tutto il quindicesimo round del campionato live su Sky e in streaming su NOW

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TERMINA QUI LA CONFERENZA PILOTI A BAKU

Russell conferma inoltre che non va in penalità qui perché ne prenderà un’altra a breve per Aduo. 

Russell (Mercedes): “La guida di Kimi si è rivelata perfetta per queste vetture. È un pilota fantastico e lo ha dimostrato già lo scorso anno. Il suo stile si adatta a questo regolamento, vedremo poi il prossimo anno”

Russell (Mercedes): “Non cambierò motore a Baku e la penalità la incasserò più avanti”

Piastri (McLaren): “Ho fiducia che troveremo la strada e lo stiamo già facendo”

Russell (Mercedes): “La grande sfida in F1 è che non abbiamo abbastanza tempo per provare con dei test, fai tutto nel weekend”

Russell (Mercedes): “Sono favorevole alla Sprint a Monaco. Cetto, lì le gare non sono molto entusiasmanti, ma con due qualifiche… Gare più brevio nel 2027? Torneremo a casa un po' prima, ma non cambia troppo"

Piastri (McLaren): “Con la Sprint sarà interessante avere due qualifiche a Monza e renderà tutto più interessante”

Perez (Cadillac): “Ho scoperto della Sprint a Monaco sulla nostra chat di gruppo. Cosa abbiamo detto però resta lì… Io penso che si aggiunga una variabile in più. Negli ultimi 3-4 anni quello che accadeva il sabato dava la direzione al resto del weekend, ora potrebbe esserci una variabile”

Russell (Mercedes): “Bisogna risolvere alcuni problemi, anche se sono soddisfatto dei miei progressi. Il passo gara è migliorato dalla pausa in avanti e sono più a mio agio. Vedremo come sarà il distacco tra me e Kimi, poi vedremo l’anno prossimo anche se le macchine non saranno molto diverse”

Russell (Mercedes): “Continuerò a lottare finché l’aritmetica lo permetterà. Voglio fare la pole e vincere sempre, il divario è enorme ma lotterò fino a quando ci sarò possibilità. Se ho meno pressione? C’è stata quando volevo avere delle prestazioni all’altezza”

Russell (Mercedes): “Sono più contento, nelle gare recenti abbiamo mostrato di avere un gran passo anche se è stato sempre difficile superare. A Madrid la cosa è stata ancora più difficile”

Piastri (McLaren): “Le stiamo provando tutte per migliorare, ho un ottimo team alle mie spalle e sento il loro supporto”

Piastri (McLaren): “In parte sto trovando un punto di svolta con questa macchina anche se i miglioramenti non sono lineari. Macchina più veloce a Madrid, ma è stato difficile per me tirare fuori il tempo sul giro”

Piastri (McLaren): “Ho vinto qui ma ho anche avuto momenti frustranti, amore e odio con questa pista. è sempre un GP movimentato e lo sappiamo e la fiducia qui ha un ruolo fondamentale”

E' arrivato Russell...

Perez (Cadillac): “Qui ho vinto in passato, Baku è una pista che dà sempre delle opportunità se non si commettono errori. Il vento può essere un’insidia… Se è adatto alla nostra Cadillac? In questo momento potrebbe essere frustrante perché abbiamo una grossa resistenza all’avanzamento. Abbiamo un motore aggiornato, speriamo di poter essere in lotta”

Non c'è ancora Russell in conferenza

si parte!

VIA ALLA SECONDA PARTE DELLA CONFERENZA PILOTI

bandiera a scacchi!

TERMINA QUI LA PRIMA PARTE DELLA CONFERNZA

Hadjar (Red Bull): “La durata del rinnovo? Se n’è occupato il mio entourage, arrivare al rinnovo è stato semplice. Non so se sia annuale o pluriennale e non m’interessa. Se sei bravo, resti…”

Leclerc (Ferrari): “I segreti di Antonelli? Mi piacerebbe saperlo, sta facendo qualcosa che funziona tanto. Ma non è del tutto una sorpresa se vediamo quello che ha fatto di speciale nelle categorie inferiori. Ha sofferto nella prima stagione, mentre in questa è stato perfetto anche contro un pilota che reputo molto forte come Russell. Ma capire quale sia il segreto della sua forza non lo sappiamo, riesce a fare sempre il giro quando conta”

Leclerc (Ferrari): “Aggiornamenti per la PU? Kimi ha fatto una grande rimonta con un motore nuovo e scattando in penalità. Cosa faremo noi? Non voglio dire quale motore utilizzeremo perché è un’opzione strategica, ma sicuramente è tra il parco di motori che possiamo utilizzare”

Hadjar (Red Bull): “Ho subito una piccola frattura alla parte esterna del polso ma è stata lunga, anche se non è stato necessario intervenire chirurgicamente”

Albon (Williams): “Portiamo aggiornamenti, vedremo se funzioneranno come mediamente è successo al simulatore. Ma in passato visto che non sempre c’è una correlazione perfetta. Però siamo fiduciosi e speriamo di poter lottare. La pista si addice a noi con una macchina che ha una buona percorrenza sulle curve corte. L’obiettivo è progredire e avere la possibilità di lottare a centro gruppo”

Leclerc (Ferrari): “I duelli con Hamilton? Ci sono dei momenti in cui a volte sono andato oltre altre volte è stato Lewis, ma il punto è parlarne e lo abbiamo fatto perché siamo una squadra. Le regole d’ingaggio sono chiare tra noi e non vogliamo che cose come Monza, alla curva 2, accadano ancora. Ma penso che la cosa sia stata analizzata e discussa in modo esagerato. Ma succede sempre quando di mezzo c’è la Ferrari. Detto questo, sono in F1 per lottare con i migliori e Hamilton è uno di quelli".

Leclerc (Ferrari): “McLaren ha fatto passi avanti, Mercedes sempre un passo avanti mentre noi su certi aspetti abbiamo faticati. Ma ora le distanze ravvicinate e sta a noi ora dare il massimo”

Leclerc (Ferrari): “Ho il record delle pole qui ma non ho ancora vinto. Vero. Quest’anno però con le qualifiche abbiamo faticato. Certo, essere davanti sarebbe una bella chance per vincere, ma è presto e dobbiamo prepararci e concentrarci. La pista mi piace e mi ha dato soddisfazioni, vedremo”

Hadjar (Red Bull): “E’ bello sapere che sarò in Red Bull anche nel 2027, ma sono qui per lottare e devo fare questo. Pronto a lottare anche qui a Baku”

Hadjar (Red Bull): “Il polo sta bene quanto basta per guidare. Mi è mancata la battaglia in pista. Quando sei fuori tutto sembra noioso ed è frustrante”

Hadjar (Red Bull): “Grazie per il bentornato. Sì, ho anche un nuovo contratto per il 2027 e questo mi rende ancora più felice. È passato diverso tempo anche dall’ultima volta al simulatore. Baku pista difficile, ma sono entusiasta”

si parte!

VIA ALLA CONFERENZA PILOTI DEL GP DELL'AZERBAIJAN

Amici di Sky, appassionati di Formula 1, benvenuti a Baku. Stiamo per seguire assieme la conferenza piloti del GP dell’Azerbaijan. In tv la diretta è sul canale 207, qui il live streaming e il racconto testuale. Da domani in pista, e occhio al giorno del GP: qui si corre sabato!

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Primo gruppo di piloti in conferenza

  • Leclerc (Ferrari)
  • Hadjar (Red Bull)
  • Albon (Williams)

Secondo gruppo di piloti in conferenza

  • Russell (Mercedes)
  • Perez (Cadillac)
  • Piastri (McLaren)

Guida al GP di Baku: non vi faremo perdere nemmeno un giro su Sky!

Da oggi, mercoledì 23, a sabato 26 settembre, appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio d'Azerbaijan, quindicesima prova del Mondiale 2026 di F1, con la gara che si disputerà, eccezionalmente, di sabato. Si parte alle 11.30 con la conferenza stampa piloti. Giovedì doppia sessione di prove libere: la prima alle 10.30, la seconda alle 14. Venerdì, alle 10.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 14 scattano le qualifiche. Sabato, alle 13, al via la gara. Tutti gli appuntamenti da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Nel weekend in pista anche la F2, con l'appuntamento decisivo per l'assegnazione del titolo.

Il nostro team per raccontarvi tutto il Mondiale

Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l'inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l'anno si alterneranno tra studio e circuito.

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Nel post gara non perdere Race Anatomy!

L'approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

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Cosa vedremo oggi su Sky e in LIVE STREAMING

  • Ore 11.30: Conferenza stampa piloti - anche il live streaming su Skysport.it
  • Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

Domani in pista per le libere: il programma in DIRETTA su Sky

  • Ore 7.55: F2 – Prove Libere
  • Ore 10.15: Paddock Live
  • Ore 10.30: F1 – Prove Libere 1
  • Ore 11.30: Paddock Live
  • Ore 11.55: F2 - Qualifiche
  • Ore 13.30: Paddock Live
  • Ore 14: F1 – Prove Libere 2
  • Ore 15: Paddock Live
  • Ore 19.30: Paddock Live Show

Cosa vedremo venerdì 25 settembre LIVE su Sky Sport F1

  • Ore 6.10: F2 – Sprint Race
  • Ore 10.15: Paddock Live
  • Ore 10.30: F1 – Prove Libere 3
  • Ore 11.30: Paddock Live
  • Ore 12.10: F2 – Race 1
  • Ore 13.15: Warm Up
  • Ore 13.30: Paddock Live Qualifiche
  • Ore 14: F1 - Qualifiche
  • Ore 15.15: Paddock Live
  • Ore 15.45: Paddock Live Show

Cosa vedremo sabato 26 settembre in diretta su Sky

  • Ore 8.55: F2 – Feature Race 2
  • Ore 11.30: Paddock Live
  • Ore 13: F1 - Gara
  • Ore 15: Paddock Live Post-Gara
  • Ore 15.30: Debriefing
  • Ore 16: Notebook
  • Ore 16.15: Race Anatomy

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