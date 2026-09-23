Leclerc (Ferrari): “I duelli con Hamilton? Ci sono dei momenti in cui a volte sono andato oltre altre volte è stato Lewis, ma il punto è parlarne e lo abbiamo fatto perché siamo una squadra. Le regole d’ingaggio sono chiare tra noi e non vogliamo che cose come Monza, alla curva 2, accadano ancora. Ma penso che la cosa sia stata analizzata e discussa in modo esagerato. Ma succede sempre quando di mezzo c’è la Ferrari. Detto questo, sono in F1 per lottare con i migliori e Hamilton è uno di quelli".