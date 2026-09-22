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Vasseur prima del GP Baku: "Siamo competitivi, è un circuito imprevedibile"

ferrari

Il Team Principal del Cavallino parla prima del weekend in Azerbaijan: "La fiducia nella vettura e l'esecuzione del lavoro saranno particolarmente importanti, dovremo adattarci a qualsiasi situazione e cercare di sfruttare al massimo ogni opportunità". Il GP di Baku dal 24 al 26 settembre è live su Sky e in streaming su NOW

ORARI - PERCHE' SI CORRE DI SABATO

La Formula 1 fa tappa a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaijan, 15esimo appuntamento della stagione. Il weekend sarà caratterizzato da un programma inedito, che vedrà l'azione in pista iniziare giovedì e finire con la gara sabato 26 settembre. Questo perché domenica 27 nel Paese ricorre la Giornata della Memoria per i caduti nella seconda guerra del Nagorno-Karabakh. Dopo 4 gare a secco di podi, la Ferrari dovrà tradurre la velocità mostrata in risultati in una pista diversa dalle ultime visitate: un circuito cittadino atipico che combina lunghissimi rettilinei da basso carico con tratti guidati e angusti come la zona del Castello. Così ha parlato il Team Principal del Cavallino Fred Vasseur: "Nelle ultime gare la nostra vettura ha dimostrato un buon livello di competitività, ma abbiamo anche visto quanto sia importante mettere insieme ogni aspetto del fine settimana. Baku rappresenta una sfida molto diversa, in cui la fiducia nella vettura e l'esecuzione del lavoro saranno particolarmente importanti". Le gare disputate in terra azera dal 2016 ad oggi hanno inoltre dimostrato come safety car, bandiere rosse e traffico in qualifica siano all'ordine del giorno. "È un circuito dove il weekend può riservare molte variabili e risultare imprevedibile - continua Vasseur -, quindi dovremo rimanere concentrati su noi stessi, adattarci a qualsiasi situazione e cercare di sfruttare al massimo ogni opportunità".

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