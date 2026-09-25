F1, le pagelle delle qualifiche del GP Azerbaijan a Baku di Leo Turrini
George Russell conquista una super pole position in Azerbaijan e si merita il massimo dei voti: non segue l'esempio del compagno Kimi Antonelli, che commette un errore da insufficienza. Leclerc secondo si prende un bel 9. Tutti i voti del venerdì a Baku. Il weekend è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
A cura di Leo Turrini
F1, GP BAKU: CRONACA E HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE
- Vediamo se riesce a perdere anche questa! Nel frattempo complimenti, la Mercedes a Baku è irresistibile ma lui è stato perfetto.
- Stavolta Harry Potter ha sbagliato magia. Servirà un altro incantesimo stile Monza. Ci riuscirà?
- Facciamo che l’auto candidatura di Horner al vertice del reparto corse di Maranello non c’entra ma in coincidenza con le dichiarazioni di Chris al Times il nostro Carletto ha ottenuto il massimo.
- Anche no. Becca mezzo secondo da Leclerc ed è una batosta che pesa e peserà.
- Grandissimo come back! Tiene lontano un certo Verstappen. Complimenti vivissimi.
- Deludente. Che gli abbia dato fastidio l’ipotesi di Horner vestito di Rosso?
- E’ una notizia: è stato più veloce di Norris.
- E’ una notizia: è stato più lento di Piastri.
- Non è la pole di Monza, ma in Top Ten ci sta sempre benissimo.
- Buona presenza in Q3, ma poteva sfruttarla meglio.
- Ragazzi, Carlitos è uscito dal tunnel. Spettacolare con una Williams sempre modesta. Bravo.
- Ultimo il cantautore e’ il suo artista preferito, nel senso che con la Aston Martin ultimo ci arrivi sempre.
- A scanso di equivoci, comunque più lento del collega di lavoro Perez.
- Il sergente Garcia della Formula Uno se non altro prevale sul bolso Zorro dí Finlandia, inteso come Bottas.
- Alla sua età, merita il massimo dei voti per il suo fatto di continuare a battersi e a sbattersi in pista. Stoico.
- Uno invecchia e si fida di Binotto. Difficile aspettarsi di meglio.
- Forse comincia a pensare sia meglio togliere a Binotto la bottiglia di caipirinha…
- Condizionato dal botto del giovedì e si vede.
- Magari rimpiange un po’ la Red Bull ma tutto sommato con la ex Minardi non se la cava male.
- Prende paga da Bearman e forse non se lo aspettava.
- Torna ad essere il leader (si fa per dire) della Haas.
- Nel giorno in cui la Williams esce dal buco nero lui non è brillantissimo