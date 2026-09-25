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F1, le pagelle delle qualifiche del GP Azerbaijan a Baku di Leo Turrini

di leo turrini fotogallery
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George Russell conquista una super pole position in Azerbaijan e si merita il massimo dei voti: non segue l'esempio del compagno Kimi Antonelli, che commette un errore da insufficienza. Leclerc secondo si prende un bel 9. Tutti i voti del venerdì a Baku. Il weekend è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

A cura di Leo Turrini

F1, GP BAKU: CRONACA E HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE

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