George Russell conquista una super pole position in Azerbaijan e si merita il massimo dei voti: non segue l'esempio del compagno Kimi Antonelli, che commette un errore da insufficienza. Leclerc secondo si prende un bel 9. Tutti i voti del venerdì a Baku. Il weekend è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

A cura di Leo Turrini

F1, GP BAKU: CRONACA E HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE