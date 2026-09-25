Kimi Antonelli, incidente nelle qualifiche a Baku: scatterà 16° nel GP. FOTO e VIDEO
Subito un colpo di scena nelle qualifiche del GP di Azerbaijan: Kimi Antonelli tocca il muro nel Q1 e danneggia la sospensione anteriore sinistra. Il leader del Mondiale riesce a passare il taglio, ma per lui sessione finita: scatterà 16° a Baku. Guarda la sequenza e il video dell'incidente. Il weekend del Mondiale in Azerbaijan live su Sky e in streaming su NOW
- Baku non perdona. Kimi Antonelli colpisce il muro nel corso del Q1 delle qualifiche del GP d'Azerbaijan
- Mercedes danneggiata nella sospensione anteriore sinistra: impossibile riparare il problema in così poco tempo
- Kimi passa il taglio con il 15° tempo, ma scatterà 16° in gara