Subito un colpo di scena nelle qualifiche del GP di Azerbaijan: Kimi Antonelli tocca il muro nel Q1 e danneggia la sospensione anteriore sinistra. Il leader del Mondiale riesce a passare il taglio, ma per lui sessione finita: scatterà 16° a Baku. Guarda la sequenza e il video dell'incidente. Il weekend del Mondiale in Azerbaijan live su Sky e in streaming su NOW

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