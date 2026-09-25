Ecco i tempi e i risultati di ogni pilota eliminato: Antonelli, dopo l'errore nel Q1, non prende parte al Q2 e partirà 16°. Fuori nel Q1 la coppia Audi composta da Bortoleto e Hulkenberg, oltre alle due Cadillac e alle Aston Martin. Il GP è live su Sky e in streaming su NOW

GP BAKU, L'INCIDENTE DI ANTONELLI: FOTO E VIDEO