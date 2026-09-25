Formula 1, GP Azerbaijan: i piloti eliminati nel Q1 e nel Q2 nelle qualifiche a Baku
Ecco i tempi e i risultati di ogni pilota eliminato: Antonelli, dopo l'errore nel Q1, non prende parte al Q2 e partirà 16°. Fuori nel Q1 la coppia Audi composta da Bortoleto e Hulkenberg, oltre alle due Cadillac e alle Aston Martin. Il GP è live su Sky e in streaming su NOW
- BEARMAN (Haas) - 11° - 1:44.775
- LAWSON (Racing Bulls) - 12° - 1:44.860
- ALBON (Williams) - 13° - 1:45.001
- OCON (Haas) - 14° - 1:45.016
- LINDBLAD (Racing Bulls) - 15° - 1.45.106
- ANTONELLI (Mercedes) - 16° - senza tempo
- BORTOLETO (Audi) - 17° - 1:45.799
- HULKENBERG (Audi) - 18° - 1:45.920
- ALONSO (Aston Martin) - 19°- 1:46.593
- PEREZ (Cadillac) - 20° - 1:46.658
- BOTTAS (Cadillac) - 21° - 1:47.147
- STROLL (Aston Martin) - 22° - 1:47.337