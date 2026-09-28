"Antonelli sta facendo una stagione straordinaria. La sua forza e la sua freschezza stanno portando una attenzione nuova al nostro campionato. Kimi ha dimostrato cosa vuol dire avere talento, ma soprattutto di saper gestire una pressione che è normale ci sia nel momento in cui sei in testa al campionato. Quello che sta facendo ci ha portato dei tifosi nuovi, giovani interessati non solo alle sue qualità in pista, ma anche di ragazzo dinamico e fresco", sono le parole di Stefano Domenicali, presidente e Ceo di F1.