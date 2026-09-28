Il Ceo di F1 Stefano Domenicali, ospite di 'Radio anch'io sport', ha parlato della stagione straordinaria di Kimi Antonelli, attuale leader del Mondiale, della sua forza e dell'importanza che riveste per tutto il movimento. Il Ceo della Formula 1 si è anche espresso sull'ennesima annata complessa che stanno vivendo dalla parti di Maranello, chiamando in causa anche la sua esperienza da Team Principal proprio della Ferrari dal 2008 al 2014
"Antonelli sta facendo una stagione straordinaria. La sua forza e la sua freschezza stanno portando una attenzione nuova al nostro campionato. Kimi ha dimostrato cosa vuol dire avere talento, ma soprattutto di saper gestire una pressione che è normale ci sia nel momento in cui sei in testa al campionato. Quello che sta facendo ci ha portato dei tifosi nuovi, giovani interessati non solo alle sue qualità in pista, ma anche di ragazzo dinamico e fresco", sono le parole di Stefano Domenicali, presidente e Ceo di F1.
La Ferrari deve rimanere forte e unita
"È un momento in cui i risultati non sono quelli che ci si aspetta, la mia esperienza mi dice che proprio in un momento di tante voci, anche di autocandidature di persone importanti, bisogna rimanere forti, uniti ed evitare soluzioni fantasiose che rischiano di portare fuori strada e far accumulare ulteriore ritardo. Chi ha la responsabilità di una squadra come la Ferrari, Fred Vasseur, deve sentire la voglia di mantenere la barra dritta e avere chiaro cosa si deve fare per un percorso di vittorie. Più c'è tempesta e più bisogna che il comandante mantenga la barra dritta", ha aggiunto Domenicali.