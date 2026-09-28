Ferrari, obiettivo 2° posto nel Mondiale Costruttori di F1. E nel futuro... VIDEO

L'ultimo mese ha mostrato tutte le fragilità dalla Ferrari: dopo la pausa di agosto sono arrivati gli aggiornamenti motore, ma non hanno dato i risultati sperati. A Maranello si è anche perso uno dei record storici: non è più il motorista più vincente in Formula Uno, superata sabato da Mercedes. E proseguono le voci sul futuro di Vasseur. Mondiale a Sepang: live su Sky e in streaming su NOW

L'ultimo mese ha mostrato tutte le fragilità dalla Ferrari. Nella prima parte dell'estate erano arrivate due vittorie e la sensazione che mancasse poco per essere in lotta mondiale. Dopo la pausa di agosto sono arrivati gli aggiornamenti motore, ma non hanno dato i risultati sperati. Alla fine del Gran Premio di Ungheria, Hamilton era a 50 punti dal leader Antonelli. Quattro gare dopo il distacco è più che raddoppiato, 103. Stesso trend nei costruttori, da -72 a -160. Risultato di 5 gare consecutive senza podi, ma soprattutto mancanza di performance. Monze e Baku hanno mostrato tutti i limiti di potenza, ma anche i punti di forza all'inizio stagione. Velocità nelle curve e spunto in partenza, non sembrano più essere tali.