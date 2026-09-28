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Ferrari, obiettivo 2° posto nel Mondiale Costruttori di F1. E nel futuro... VIDEO

Formula 1
Niccolò Severini

Niccolò Severini

L'ultimo mese ha mostrato tutte le fragilità dalla Ferrari: dopo la pausa di agosto sono arrivati gli aggiornamenti motore, ma non hanno dato i risultati sperati. A Maranello si è anche perso uno dei record storici: non è più il motorista più vincente in Formula Uno, superata sabato da Mercedes. E proseguono le voci sul futuro di Vasseur. Mondiale a Sepang: live su Sky e in streaming su NOW

L'ultimo mese ha mostrato tutte le fragilità dalla Ferrari. Nella prima parte dell'estate erano arrivate due vittorie e la sensazione che mancasse poco per essere in lotta mondiale. Dopo la pausa di agosto sono arrivati gli aggiornamenti motore, ma non hanno dato i risultati sperati. Alla fine del Gran Premio di Ungheria, Hamilton era a 50 punti dal leader Antonelli. Quattro gare dopo il distacco è più che raddoppiato, 103. Stesso trend nei costruttori, da -72 a -160. Risultato di 5 gare consecutive senza podi, ma soprattutto mancanza di performance. Monze e Baku hanno mostrato tutti i limiti di potenza, ma anche i punti di forza all'inizio stagione. Velocità nelle curve e spunto in partenza, non sembrano più essere tali. 

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Quelle voci sul futuro di Vasseur. E l'obiettivo 2° posto

Nel frattempo Ferrari ha anche perso uno dei suoi record storici. Non è più il motorista più vincente in Formula Uno, superata sabato da Mercedes. Inoltre ci sono anche le voci su possibili rivoluzioni interne, alimentate ulteriormente dall'autocandidatura di Horner per sostituire Vasseur, che ha comunque rimbalzato con eleganza questa possibilità. L'obiettivo stagionale, ora è difendere il secondo posto nei costruttori, rafforzato dai problemi di McLaren A. Comunque, troppo poco, viste le premesse.

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