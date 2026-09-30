La F1 fa tappa in Malesia, che questo weekend ospiterà il GP del Bahrain. Si parte giovedì con la conferenza stampa piloti. Venerdì in scena la prima e la seconda sessione di libere, mentre sabato alle 10 ci sono le qualifiche. Domenica il GP si corre alle 9. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW CLASSIFICHE

In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con Formula 1, MotoGP, WRC, GT World Challenge Europe e Lamborghini Super Trofeo. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre, appuntamento in diretta esclusiva con la F1 per il Gran Premio del Bahrain, che si svolgerà, in via eccezionale, sul circuito di Sepang, in Malesia, tutto da seguire su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Si parte giovedì alle 13 con la conferenza stampa piloti. Venerdì doppia sessione di prove libere: la prima alle 6.30, la seconda alle 10. Sabato, alle 6.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 10 scattano le qualifiche. Domenica, alle 9, al via la gara.

Il nostro team per raccontarvi tutto il Mondiale di F1 Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l'inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l'anno si alterneranno tra studio e circuito. L'approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti. Leggi anche La F1 va in Malesia: tutto sul tracciato

Gli altri appuntamenti a quattro ruote Nel weekend motoristico della Casa dello Sport torna il FIA World Rally Championship con il Rally Italia Sardegna. Si parte, con la tappa casalinga, giovedì 1° alle 16, con la prima Live Stage, su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Sabato 3 alle 8 la seconda Live Stage, su Sky Sport Arena, seguita, alle 14.30, dalla terza, su Sky Sport Uno e Sky Sport F1. Domenica 4 la quarta Live Stage alle 10, su Sky Sport Arena, mentre, alle 14 la quinta, ed ultima, live stage, su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Grande spettacolo anche con il GT World Challenge Europe, giunto al suo nono appuntamento in programma a Barcellona. Semaforo verde per la Race 1 sabato 3 alle 14 su Sky Sport Arena, mentre, Race 2 domenica 4 alle 16, su Sky Sport F1. Il tracciato spagnolo ospiterà inoltre il Lamborghini Super Trofeo: Gara 1 in programma sabato 3 alle 16.50 su Sky Sport Arena, mentre Gara 2 prenderà il via domenica 4 alle 12.05 sempre su Sky Sport Arena. Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.