Nel VIDEO, Vicky Piria mette a confronto le macchine di Formula 1 del 2026 rispetto a quelle del 2025, le ultime dello scorso regolamento tecnico. In un giro sul circuito di Barcellona, si nota come l'anno scorso i piloti avessero la possibilità di andare a tutto gas in uscita di curva, mentre quest'anno i piloti, dovendo gestire l'energia della batteria, non possono accelerare sempre al massimo. Si spiegano anche così i tre secondi di differenza tra il secondo tempo di Norris del 2025 e la pole di Russell del 2026