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Formula 1, GP Bahrain in Malesia: Mercedes non ha sfruttato i nuovi aggiornamenti. VIDEO

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La macchina con il nuovo pacchetto è migliorata tantissimo nel veloce, ma ha aperto delle ampie criticità nelle curve lente. Per rimediare hanno dovuto fare un cambio di setup un po' spinto. Kimi è riuscito a guidarci sopra, Russell non è riuscito ad adattarsi. Mercedes non ha sfruttato quello che questo pacchetto può dare e che sperano possa dare in futuro. Guarda il VIDEO con l'analisi di Bobbi.  Il GP domenica alle 9 è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAHRAIN: HIGHLIGHTS QUALIFICHE

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