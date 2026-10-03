La macchina con il nuovo pacchetto è migliorata tantissimo nel veloce, ma ha aperto delle ampie criticità nelle curve lente. Per rimediare hanno dovuto fare un cambio di setup un po' spinto. Kimi è riuscito a guidarci sopra, Russell non è riuscito ad adattarsi. Mercedes non ha sfruttato quello che questo pacchetto può dare e che sperano possa dare in futuro. Guarda il VIDEO con l'analisi di Bobbi. Il GP domenica alle 9 è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAHRAIN: HIGHLIGHTS QUALIFICHE