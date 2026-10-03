GP Bahrain, Kimi rischia a Sepang: track limit e giro cancellato nel Q2. VIDEOvideo
Errore per Kimi Antonelli nel Q2 del GP del Bahrain (che si corre in Malesia). Il leader del Mondiale va leggermente lungo in curva 6, oltrepassando i limiti della pista e rendendo nullo il suo giro. Dopo un'iniziale incredulità via radio, Kimi rimedia all'errore fatto e alla fine chiuderà quarto nel Q3 (partirà 3° grazie alla penalità di Hadjar). Guarda il VIDEO. Il GP domenica alle 9 è in diretta su Sky e in streaming su NOW