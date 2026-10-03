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GP Bahrain, Kimi rischia a Sepang: track limit e giro cancellato nel Q2. VIDEO

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Errore per Kimi Antonelli nel Q2 del GP del Bahrain (che si corre in Malesia). Il leader del Mondiale va leggermente lungo in curva 6, oltrepassando i limiti della pista e rendendo nullo il suo giro. Dopo un'iniziale incredulità via radio, Kimi rimedia all'errore fatto e alla fine chiuderà quarto nel Q3 (partirà 3° grazie alla penalità di Hadjar). Guarda il VIDEO. Il GP domenica alle 9 è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAHRAIN: HIGHLIGHTS QUALIFICHE

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